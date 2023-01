¡Entrevista! Alejandra Espinoza: "Tengo mucha fe en que este va a ser un gran año en mi vida"

Sí, tuve un momento tipo trágame tierra y fue, si no me equivoco, hace 3 años cuando tuve un problema con el vestuario. El vestuario me llegó tarde, no me lo había medido, cuando me lo pongo estaba 1000% transparente. Como no me había llegado el vestuario no tuve tiempo de decidir qué me quería hacer en el cabello, todo se fue haciendo como que en el transcurso, me pusieron unas extensiones que eran completamente de otro color, no eran de mi tono de cabello, todo mal. Y yo estaba, me acuerdo, parada, si no me equivoco, de Laura Pausini y de Lili Estefan diciendo 'qué fatal me veo'. Y no hay nada peor en el mundo que sentirte incómoda con lo que traes puesto. O sea es horrible sentirte incómodo, sentirte mal, sentir que no pega una cosa con la otra porque yo soy muy de si me siento bien físicamente ya lo otro como que fluye…