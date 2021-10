El comentario "sin mala intención" de Alejandra Espinoza a una concursante de NBL que "ofendió a muchas personas" La carismática conductora aclaró este lunes a través de una transmisión en vivo en Instagram que su comentario "se salió de contexto" ya que "en ningún momento" quiso atacarla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza; Fabien, concursante de NBL | Credit: UNIVISION (x3) El involucramiento de Alejandra Espinoza en Nuestra Belleza Latina (Univision) no se limita únicamente a la conducción del programa. Como fanática confesa del show que es, a la carismática presentadora mexicana le gusta mucho estar pendiente de todo lo que sucede con las concursantes en la mansión de la belleza y comentarlo con sus familiares y amigos. Es esa pasión que siente por el programa de telerrealidad la que la llevó la gala pasada a hacer un comentario a una de las chicas que generó cierta polémica en las redes sociales. "En la gala anterior de NBL yo hice un comentario sobre el cabello de Fabien. No recuerdo textualmente qué fue lo que yo mencioné, [pero fue] algo de que el día que Fabien se cortara el cabello ese día como que iba a crecer o iba a ser más mujer, una cosa de esas. Textualmente no recuerdo, pero ese era el contexto. Y recibí un montón de comentarios de que yo había atacado a Fabien, que si había dicho que no era mujer […]", comenzó explicando Espinoza este lunes en una transmisión en vivo en Instagram en la que pudo interactuar, entre otras personas, con un amigo de Fabien al que no le había sentado nada bien su comentario. "Yo creo que no fue la mejor manera de decirlo en cámara porque creo que de la manera en que lo expresaste se pudo insinuar que Fabien es una persona inmadura o que es una niña en cuanto a lo que ella está mostrando y yo que la conozco desde muy pequeño te puedo decir que no es así", la confrontó el amigo de la concursante durante el 'live'. Fabien Fabien, concursante de NBL | Credit: UNIVISION Como ya le había podido explicar días atrás, Espinoza quiso dejar claro que su comentario "se salió de contexto" ya que "en ningún momento" quiso atacarla "ni mucho menos". "Mi comentario fue porque considero que Fabien tiene mucho potencial y lo que pretendí con ese comentario era simplemente resaltar el que Fabien se soltara del cabello y que saliera el mujerón que yo sé que hay ahí dentro. Nunca fue para atacarla ni mucho menos, entonces yo sé que se sintieron ofendidos muchas personas, pero en realidad no fue mi intención", aclaró. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, conductora de NBL | Credit: UNIVISION SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sinceramente, y te lo dije cuando te escribí, discúlpenme si los ofendí con lo del corte del cabello, nunca fue con mala intención", reiteró la también actriz. NBL se transmite los domingos a las 8 p.m., hora del Este, por Univision.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El comentario "sin mala intención" de Alejandra Espinoza a una concursante de NBL que "ofendió a muchas personas"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.