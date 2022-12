Alejandra Espinoza y Clarissa Molina ¡juntas en el prime time de Univision! Las presentadoras y reinas de Nuestra Belleza Latina han sido elegidas por Univision para presentar uno de los programas más especiales del año. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza; Clarissa Molina | Credit: Mezcalent Hace unos días, Alejandra Espinoza aclaraba a través de las redes sociales cómo se encuentra su relación con Univision tras las dudas suscitadas por algunos de sus seguidores fruto de su ausencia en los programas de la cadena. "Yo no sé por qué la gente ya me ha sacado de Univision solamente porque ya no salgo en todos lados. Antes estaba hasta en la sopa, la verdad, era el arroz de todos los moles. Ahora no pues estoy haciendo otras cosas por otro lado", explicó. "Pero sí, todavía sigo con Univision". Para muestra, un botón. La protagonista de Corazón guerrero, telenovela que grabó este año en México y que Univision transmite actualmente de lunes a viernes a las 3 p. m., hora del Este, ha sido elegida por la cadena para conducir uno de los programas más especiales del año. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Mezcalent No lo hará sola. Junto a ella estará otra reina de Nuestra Belleza Latina, Clarissa Molina. Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: Mezcalent Las presentadoras, quienes cuentan con millones de seguidores en las redes sociales, se encargarán de conducir en compañía de Raúl de Molina y Borja Voces Feliz 2023, el programa especial con el que Univision cerrará el año. Lo harán desde Times Square de Nueva York, mientras que desde Los Ángeles se unirán a ellos Lili Estefan, Omar Chaparro y Karina Banda. El espectáculo de Nochevieja incluirá presentaciones musicales de Daddy Yankee, Natti Natasha, Wisin y Yandel, Mau y Ricky, Camilo, Eva Luna, Fuerza Regida, Jay Wheeler, Chiquis, Banda Los Recoditos, Grupo Firme, Sech y Osmani García; entrevistas exclusivas y participaciones especiales de los queridos actores Gabriel Soto y Sebastián Rulli, entre otros contenidos. El programa iniciará a las 10 p. m., hora del Este, y también tendrá participaciones especiales de los populares artistas musicales Ángela Aguilar, Gloria Estefan, Manuel Turizo y Ozuna. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La celebración en Univision con motivo del fin de año comenzará, sin embargo, dos horas antes, a las 8 p. m., hora del Este, con la emisión de un programa especial, Así sonó el 2022, en el que el público podrá revivir presentaciones musicales de Premio Lo Nuestro y Premios Juventud. El show de dos horas contará con Jomari Goyso, Lindsay Casinelli y Karla Martínez como conductores principales, además de los invitados especiales Kiara Liz y El Niño Prodigio.

