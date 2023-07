Alana, de ganadora de Top chef VIP a conductora de Telemundo La prometedora carrera de la joven mexicana no ha hecho más que empezar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alana Alana Lliteras | Credit: Instagram Alana; Telemundo A sus 20 años, Alana Lliteras está en uno de los momentos más dulces de su vida. La semana pasada, la joven mexicana se alzaba con el codiciado título de Top chef VIP en la gran final de la segunda temporada de la competencia culinaria de Telemundo. Desde entonces, su popularidad ha crecido como la espuma así como sus oportunidades profesionales, abriéndose ante ella un futuro prometedor en la pequeña pantalla. "La verdad soy una persona que me encanta estar en constante aprendizaje y todas las oportunidades que se me presenten las aprovecho, no las dejo ir porque una oportunidad no se presenta dos veces, entonces realmente lo que salga. Yo estoy superabierta y dispuesta como a ver en qué más podemos ser buenos. Estoy estudiando la carrera de artes escénicas, la actuación y todo eso. Entonces, no sé, puede ser un proyecto de actuación, puede ser un proyecto de conducción, pero lo que sí o sí la cocina va a seguir en mi vida", compartía el pasado martes en el programa En casa con Telemundo que conduce el presentador puertorriqueño Carlos Adyan. Alana Lliteras Alana Lliteras | Credit: Instagram Alana Lliteras Y eso precisamente es lo que ha estado haciendo desde su triunfo en el reality, aprovechando cada oportunidad que se le está presentando. Alana Lliteras Alana Lliteras | Credit: Instagram Alana Lliteras Alana lleva varios días dejándose ver en el programa matutino de la cadena hispana como conductora invitada junto a Penélope Menchaca, Daniel Arenas y compañía. Una faceta que no le es desconocida puesto que en México ya estuvo trabajando en un programa matutino. Alana Alana en Hoy Día | Credit: Hoy Día Este lunes, justo a una semana de su triunfo en Top Chef VIP 2, Alana volvía a iniciar su semana en el show mañanero que produce Dio Lluberes como parte de su equipo de presentadores. Alana Alana en Hoy Día | Credit: Instagram Alana La conductora se ha ganado el cariño y la aprobación de la audiencia con su carisma, juventud y frescura, como prueban los comentarios que se han vertido en las redes sociales. "Alana lo hace muy bien, le da frescura al programa", comentaba una televidente. Alana Alana en Hoy Día | Credit: Instagram Alana SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Que dejen a Alana en el show, necesitamos jóvenes", pedía otra persona. "Toda la vida viendo el programa y nunca me había transmitido tanta dulzura e inocencia, ojalá dejaran a esa niña tan encantadora. Le da brillo al programa", se puede leer en otro de los comentarios. ¿Será que Telemundo escuchará a la audiencia? Hoy Día se transmite a las 7 a. m., hora del Este, por Telemundo.

