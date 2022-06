Alaïa sorprende a su papá Toni Costa en La casa de los famosos El bailarín español llevaba más de un mes sin ver a su hija ni escuchar su voz. "Gracias a Adamari por hacer esto posible", expresó Toni visiblemente emocionado. Mira el video. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa Toni Costa | Credit: La casa de los famosos En La casa de los famosos (Telemundo) también se celebró este domingo el Día del Padre. Los papás que están concursando en el exitoso reality show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego recibieron anoche una sorpresa muy especial con motivo de esta fecha tan señalada. Este fue el caso de Toni Costa, quien no pudo contener las lágrimas al ver el emotivo mensaje de felicitación que le grabó su hija Alaïa en complicidad de su mamá Adamari López. La pequeña de 7 años se 'coló' durante unos segundos en la casa más famosa de la televisión de habla hispana a través de una grabación en video para felicitar a su progenitor. "Hola papi, ¿cómo estás? Feliz día de los padres. Aunque disfrutes en La casa de los famosos con tus amigos y te esté apoyando y te estoy viendo yo estoy en tu corazón todo el tiempo. El tiempo pasa rápido. Te amo mucho papi, feliz día de los padres, te amo mucho. Mami, Lili, yo y Ava y todas las personas, tus amigos, tus amigas te están apoyando para que ganes La casa de los famosos. Y te extraño, pero sé que estás bien allá adentro y sé que te lo estás pasando bien. Te amo mucho, feliz día de los padres", expresó la carismática niña en la grabación en video. El también instructor de Zumba llevaba más de un mes sin ver a su hija ni escuchar su voz –en el reality show no puede tener ningún tipo de contacto con el mundo exterior–, por lo que como él mismo reconoció necesitaba recibir un "mensaje tan bonito" como este. "Extrañamos mucho a nuestros hijos, a nuestras hijas y la verdad que Telemundo, La casa de los famosos gracias de corazón porque esto nos da vida", aseveró emocionado Toni. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El bailarín, quien cuenta con más de 2 millones de seguidores solo en la red social Instagram, también tuvo palabras de agradecimiento para la copresentadora de hoy Día (Telemundo). "Gracias a Adamari, a la mamá de mi hija, por hacer esto posible también, por poner a Alaïa para que me envíe este mensaje tan bonito que lo necesitamos tanto", expresó. La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

