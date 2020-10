Close

La nueva pareja de conductores de Al rojo vivo lista para debutar: ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de la pareja que formarán Jessica Carrillo y Antonio Texeira? Ellos mismo lo cuentan. Por Isis Sauceda El programa Al rojo vivo de Telemund, se prepara para iniciar una nueva etapa con estudio y logro renovados y un nuevo concepto que incluirá una nueva pareja de conductores a partir del próximo lunes. En esta nueva era del show, el periodista español Antonio Texeira se unirá a Jessica Carrillo como la nueva pareja de conductores titulares del programa estrella de la cadena que hasta no hace mucho presentaba María Celeste Arrarás. "[Jessica] es un encanto de chica y eso es importantísimo en este mundo de la televisión", dijo Texeira a People en Español. "Yo siempre digo que no hay nada más importante que tener el compromiso de ser íntegros, ser honesto, trabajar con la información, siempre apegándose a la verdad. Cuando uno es honesto, transparente, no tiene motivo por el cual sufrir miedo, o sufrir vértigo. Así yo llego y así he estado por los últimos quince años". Image zoom Telemundo Carrillo confiesa que convertirse en titular del programa es un sueño hecho realidad por el que ha trabajando desde que empezó su carrera hace 16 años. "Siempre cuando uno comienza un proyecto nuevo, es una responsabilidad y es un compromiso sobretodo. Pero yo creo que con el trabajo que siempre hacemos, que voy a seguir haciendo, como que ese peso se aligera un poco porque sabes que estás trabajando con todo el amor, la pasión y la dedicación", dijo Carrillo. Image zoom Telemundo La conductora empieza esta nueva etapa profesional poco después de lograr otro sueño, el de convertirse en madre, con la llegada del pequeño Matías el pasado septiembre. "No voy a ser ni la primera, ni la única que es mamá, que es profesionista, trabajadora, esposa, ama de casa, entonces voy a tener que aprender a coordinar mi rutina en torno a todas esas cosas", comentó. "Obviamente el ser mamá y el acortar un poco la maternidad, yo lo veía venir, más bien lo esperaba, porque uno siempre sueña con ser titular de un programa, entonces yo mentalmente estaba preparada en caso de que esto ocurriera [para] que no me fuera tan difícil dejar un par de horitas a Matías". Image zoom Telemundo En esta nueva etapa, los conductores se han comprometido a hacer uso de la plataformas digitales para estar más de cerca a los televidentes. "Va a ser una etapa donde estaremos interactuando con todas las plataformas digitales. Ahora [habrá] más dinámica, mucha interacción entre nosotros, entre la gente, redes sociales y, por supuesto, con toda la información que nos interesa a todos los latinos", explicó la periodista mexicana. Image zoom Telemundo Con las elecciones a la vuelta de la esquina, los conductores se preparan para brindar la mejor cobertura del clima político que vive en el país, por lo que tienen una petición especial para todos los votantes. "Que voten, que hagan contar su voto, que hagan contar su voz. Estamos en un momento, muy especial de la historia, no solamente por las elecciones, sino por todo lo que se está viviendo con lo de la pandemia, y para hacer periodismo yo no he encontrado mejor momento en quince años, para apegarse a la verdad, para ser muy honesto y para estar ahí con la gente. Que la gente sepa que tiene a dos aliados frente a la pantalla de lunes a viernes", resaltó Texeira. A punto de iniciar una nueva etapa del conocido show, sus nuevos conductores no se olvidaron de quien lo alumbró y condujo hasta hace unos pocos meses. "María Celeste ha sido y siempre será una maestra excepcional", destacó Carrillo. "Es irremplazable y la verdad es que uno no quiere sustituir a nadie, simplemente vamos a tratar de hacer nosotros el mejor trabajo posible y crear nuestra propia era de Al rojo vivo, que al final de cuentas es lo que es: una nueva etapa".

