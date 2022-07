¡Regresó a Al Rojo Vivo! El programa de Telemundo sorprendió así a su audiencia Después de su salida del show en un momento bastante delicado, la periodista regresó al mismo plató para sustituir a su conductora Jessica Carrillo. La acogida fue, una vez más, muy positiva. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que la periodista puertorriqueña María Celeste Arrarás saliera del que fue su show en Telemundo por 20 años, han sido varios los rostros conocidos y comunicadores que han pasado por este plató. Actualmente es Jessica Carrillo quien lo conduce de manera regular. Aunque hasta hace poco le acompañaba Antonio Texeira, finalmente el periodista español anunció su partida. Este miércoles con la noticia de la baja temporal por malestar por parte de Jessica, el programa tuvo que recurrir a una de sus conductoras en Telemundo, alguien familiarizado con el formato y con la agilidad informativa que requiere. La decisión fue desvelada este mismo jueves a los espectadores quienes quedaron encantados de ver a esta cara familiar que ya había estado antes frente a estas cámaras. "Les ofrezco una disculpa porque no voy a poder acompañarlos en el show", adelantó la presentadora mexicana desde casa. "Prefiero quedarme en casa para seguirme cuidando y seguir cuidando a todos mis compañeros", dijo al anunciar que se encontraba con síntomas de resfriado importantes. La propia Jessica ya adelantó a su público que durante los próximos días no estaría pero que les dejaba en las mejores manos posibles. La encargada de volver a llevarle a la audiencia la última hora de lo que pasa en el mundo fue Myrka Dellanos, quien en su momento estuvo a cargo del show. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La periodista llegó a Telemundo durante la pandemia para colaborar en varios programas, entre ellos este informativo, en el que volvió a trabajar mano a mano con su amiga María Celeste. Poco después del despido de su compañera, ella también dijo adiós al show. "Mi tiempo en Al rojo vivo también llega a su fin muy pronto". "Todo pasa por una razón y quién sabe lo que nos depara el futuro", aseguró por aquel entonces. Una frase que cobra más sentido que nunca dos años después. Myrka retornó a la cadena y ocupa una silla en el exitoso programa La mesa caliente, donde comparte noticias de entretenimiento con el público cada tarde, de lunes a viernes. Ahora hace doblete con Al Rojo Vivo hasta que Jessica se recupere del todo.

