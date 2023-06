Al rojo vivo lamenta error cometido en uno de sus programas Con semblante serio, la conductora del espacio Jessica Carrillo se dirigió a la audiencia para explicar lo sucedido: "Lamentamos el error". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jessica Carrillo Jessica Carrillo, conductora de Al rojo vivo (Telemundo) | Credit: Al rojo vivo Primero con María Celeste Arrarás y ahora con Jessica Carrillo y Lourdes Stephen al frente de su conducción, Al rojo vivo (Telemundo) lleva más de dos décadas siendo una de las revistas noticiosas más vistas de la televisión hispana. El programa brinda a la audiencia "una hora llena de noticias de actualidad", tanto nacionales como internacionales, "lo mejor del mundo del entretenimiento, las últimas tendencias, videos de acción, especiales, exclusivas y todo lo que está trending en las redes sociales". El rigor y la profesionalidad han sido siempre dos características que han ido de la mano con el veterano espacio, pero eso no quita que estén exentos de cometer algún error al cubrir la actualidad informativa. Lourdes Stephen Lourdes Stephen y Jessica Carrillo, conductoras de Al rojo vivo (Telemundo) | Credit: Instagram Al rojo vivo El programa publicó este martes un video desde sus perfiles públicos de las redes sociales y canal de YouTube en el que lamenta un error cometido en uno de los reportajes emitidos. "Nos gustaría corregir un reportaje que les presentamos sobre el tiroteo en el centro comercial de Allen, Texas", comienza compartiendo Jessica Carrillo desde el estudio de Al rojo vivo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora mexicana, quien cuenta con casi medio millón de seguidores en Instagram, explicó que "el 7 de mayo usamos por error una foto policial de un individuo que también lleva el mismo nombre que el presunto tirador pero que no estuvo involucrado en el tiroteo". "Lamentamos el error", agregó la periodista. Al rojo vivo se transmite de lunes a viernes por Telemundo a las 4 p. m., hora del Este.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Al rojo vivo lamenta error cometido en uno de sus programas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.