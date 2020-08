Expresentadora de Univision ¡se integra a Al rojo vivo! "Mis vacaciones forzadas han llegado a su fin. Este lunes se abre un nuevo capítulo para mí", compartió emocionada el domingo la periodista a través de sus redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando una puerta se cierra, otra se abre. A cuatro meses de su inesperado despido de la cadena Univision, empresa en la que trabajó durante más de dos décadas, la expresentadora de noticias de Univision 23 Sonia Parissos inicia un nuevo ciclo laboral de la mano de Telemundo. La periodista se integra oficialmente este lunes al equipo de trabajo del programa Al rojo vivo, espacio que hasta hace apenas unas semanas conducía María Celeste Arrarás. "Hoy es el último día de mis vacaciones forzadas. A partir de mañana 31 de agosto comienza un nuevo capítulo laboral en mi vida. He decidido aceptar una oferta de la cadena Telemundo y empezaré a ser la corresponsal de la ciudad de Miami a partir de mañana", informó Parissos el pasado domingo a través de su perfil de Instagram, donde tiene algo más de 11 mil seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es mi primera misión con la cadena Telemundo después Dios dirá qué es lo que depara para mí, pero ha sido una sorpresa muy súbita. Es una llamada que llegó de una ejecutiva de la cadena hace aproximadamente un mes y pues me llegó así de sorpresa", agregó. Parissos se mostró muy emocionada de iniciar este nuevo reto en su carrera después de vivir el pasado mes de abril su abrupta salida de la que fue su casa durante más de 20 años. "Fue muy difícil ese momento. No entendía por qué estaba pasando pero hoy en día entiendo por qué pasan las cosas. Estoy preparada, tengo un nuevo corte de caballo, estoy más que lista. Ya conocí a parte del equipo de Al rojo vivo con los profesionales que voy a estar trabajando y estoy más que feliz y agradecida con la cadena Telemundo por abrirme sus puertas", aseveró. Este es el segundo fichaje importante que realiza el programa Al rojo vivo tras el adiós de Arrarás. El primero fue el de la periodista mexicana Rebeka Smyth, quien copresenta actualmente el show en compañía de su compatriota Jessica Carrillo.

Close Share options

Close View image Expresentadora de Univision ¡se integra a Al rojo vivo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.