Al rojo vivo estrena temporada, renueva su formato ¡y presenta a sus nuevos conductores! Después de una etapa con Rebeka Smyth y Rodner Figueroa a la cabeza del show, la cadena anuncia cambios con un logo, un estudio y unas caras diferentes, entre las que destaca la de Jessica Carrillo. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dicen que el cambio es bueno, así que lo que se avecina para el programa Al rojo vivo apunta maneras. El show de Telemundo ha tenido varias transformaciones desde la marcha de su presentadora original, María Celeste Arrarás, que incluyen nuevas caras a la cabeza como la de su más reciente conductora Rebeka Smyth. Con motivo de la nueva temporada, la cadena ha anunciado que el espacio televisivo será renovado con un logo, un plató y unos presentadores diferentes. Una de ellas ya es un rostro conocido y muy querido del programa, Jessica Carrillo, quien está feliz de ser parte de esta nueva etapa. "Personal y profesionalmente hablando, este año ha sido mi año. Siempre quise ser mamá y hoy es una bendita realidad. Y siempre trabajé para una oportunidad de presentadora titular, que también en este 2020 se hace realidad. Así que este año para mí ha estado lleno de bendiciones. No tengo más que agradecerle a Dios", declaró Carrillo en exclusiva a People en Español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La nueva conductora no estará sola en este nuevo comienzo, a su lado contará con el periodista español Antonio Texeira, ganador del Emmy como mejor presentador de noticias. "Tendremos un estudio completamente renovado con un look nuevo y fresco y con el compromiso de siempre de traerte las mejores exclusivas, las noticias de actualidad y lo mejor del mundo del entretenimiento", lee el comunicado oficial de Telemundo. Todo lo mejor en esta nueva fase que arrancará el próximo 26 de octubre.

