Al rojo vivo da el salto al horario estelar con Myrka Dellanos El programa de Telemundo que conducen Lourdes Stephen y Jessica Carrillo dará el salto al horario estelar de la cadena hispana con una edición especial. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Al rojo vivo Lourdes Stephen y Jessica Carrillo; Myrka Dellanos | Credit: Instagram; Mezcalent Tras más de 20 años al aire, Al rojo vivo (Telemundo) se ha posicionado como uno de los programas más longevos y famosos de la televisión de habla hispana. El espacio periodístico que condujo durante dos décadas María Celeste Arrarás y que se transmite de lunes a viernes a las 4 p. m., hora del Este, inició en agosto del año pasado una nueva etapa con la incorporación de Lourdes Stephen, quien coanima desde entonces junto a Jessica Carrillo el programa que cubre noticias de actualidad, entretenimiento, tecnología y estilo de vida. "La llegada de Lourdes a Al rojo vivo representa nuestro compromiso con nuestras comunidades de ofrecerle al televidente un espacio con los titulares del momento y una amplia variedad de temas informativos de la mano de dos extraordinarias mujeres que representan la mujer latina de hoy día", dijo en su día Ronald Day, presidente de Entretenimiento y Contenido de Telemundo. Lourdes Stephen Lourdes Stephen y Jessica Carrillo, conductoras de Al rojo vivo (Telemundo) | Credit: Instagram Al rojo vivo Ahora la revista noticiosa dará el salto al horario de máxima audiencia de Telemundo. Lourdes Stephen Lourdes Stephen y Jessica Carrillo, conductoras de Al rojo vivo (Telemundo) | Credit: Instagram Al rojo vivo Lourdes Stephen y Jessica Carrillo, conductoras de Al rojo vivo (Telemundo) Lourdes Stephen y Jessica Carrillo, conductoras de Al rojo vivo (Telemundo) | Credit: Instagram Al rojo vivo La cadena hispana presentará este domingo 21 de mayo a las 9 p. m., hora del Este, una edición especial de Al rojo vivo que contará, además de sus conductoras habituales, con Myrka Dellanos, quien es una de las cuatro anfitrionas del programa La mesa caliente (Telemundo). Myrka Dellanos Myrka Dellanos | Credit: Mezcalent Myrka Dellanos Myrka Dellanos | Credit: Mezcalent Myrka Dellanos Myrka Dellanos | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En vivo desde Puerto Rico, el especial de dos horas, Al rojo vivo Edición Especial: Menéndez + Menudo: Boys Betrayed, "explorará la conexión entre la famosa banda juvenil y las denuncias sobre supuesto abuso sexual, drogas y consumo de alcohol en la agrupación, y el caso de los hermanos Menéndez en el cual Lyle y Erik fueron condenados en 1996 por asesinar a sus padres, José y Mary Louise 'Kitty' Menéndez", informó Telemundo este martes a través de un comunicado. Al rojo vivo Al rojo vivo | Credit: TELEMUNDO Esta no es la primera vez que Telemundo confía a Myrka su prime time dominical. La periodista ya estuvo semanas atrás en esta franja horaria con una edición especial de su programa La mesa caliente.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Al rojo vivo da el salto al horario estelar con Myrka Dellanos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.