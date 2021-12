Adrián Di Monte muestra su descontento "por cómo se manejaron las cosas" en Así se baila y su "increíble final" El actor cubano no pudo ocultar su enojo tras conocer el domingo el resultado de la votación de la audiencia y aseguró que el programa "pierde todo tipo de credibilidad como competencia de baile". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adrián Di Monte Sandra Itzel y Adrián Di Monte; Gregorio Pernía y su hija Luna | Credit: Cortesía TELEMUNDO (x2) La gala final de Así se baila, que coronó a Gregorio Pernía y a su hija Luna como la pareja ganadora de la competencia de baile de Telemundo, no estuvo exenta de polémica. La victoria del actor colombiano y su hija de 15 años generó una división de opiniones en las redes sociales ya que fueron muchos los televidentes del programa que consideraron, al igual que los tres miembros del jurado –Adamari López, Mariana Seoane y Cristián de la Fuente–, que la mejor pareja de baile había sido la conformada por Adrián Di Monte y su ex Sandra Itzel. El galán cubano no pudo ocultar la decepción y el enojo que sintió al conocer el resultado final de la votación de la audiencia y corroborar lo que tanto temía que iba a pasar. Ya más tranquilo después de hacer "las paces con mis demonios", Di Monte compartió este lunes un mensaje a través de su cuenta de Instagram en el que se pronuncia sobre lo sucedido. "Esta es la última foto que postearé de este programa, les confieso que sí estaba emputadísimo por cómo se manejaron las cosas y el increíble final, el cual no fue sorpresa para ninguno de los otros finalistas porque ya se olía por muchas cosas", comenzó escribiendo Di Monte. Finalistas Así se baila 4 parejas finalistas de Así se baila (Telemundo) | Credit: Cortesía TELEMUNDO El actor dejó claro que no tiene "nada" en contra de nadie porque "al final la culpa la tiene el formato del programa que al ser elección del público (en su totalidad) pierde todo tipo de credibilidad como competencia de baile y deja de ser objetivo por completo". "Pero bueno yo ya hice las paces con mis demonios y con los efectos de lo injusto", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adrián, quien participó recientemente en la exitosa telenovela Diseñando tu amor, también tuvo palabras de agradecimiento para su pareja de baile por su entrega absoluta en la pista. Sandra Itzel Sandra Itzel y Adrián Di Monte en la final de Así se baila (Telemundo) | Credit: Cortesía TELEMUNDO "Lo diste todo y más. El baile, como todas las artes, se trata de transmitir. Pero (ojo) hay que hacerlo con arte y tú mi niña derrochaste arte. Siempre estaré orgulloso de ti y me quito el sombrero. Dicho esto ya pasé la página y a lo que viene", concluyó su mensaje.

