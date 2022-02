EXCLUSIVA: un adelanto de la serie sobre el lado oscuro de los reinados de belleza Señorita 89 Esta producción ambientada en el glamour de los años ochenta en México, muestra los secretos detrás de los vestidos y maquillajes perfectos de las reinas de belleza. ¿Dónde y cuándo se estrena? Te lo contamos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ofreciendo una mirada crítica, dramática y oscura a los estereotipos y reinados de belleza, la serie Señorita 89 se ha convertido en una de las producciones más esperadas en Pantaya. ¡La espera termina este 27 de febrero en Estados Unidos y Puerto Rico! Señorita 89 es un thriller dramático ambientado en México en la década de los ochenta que relata el entrenamiento de las participantes del concurso de belleza Miss México en 1989 en el que no solo tienen que ganar, sino también salir con vida de la competencia. El reparto de esta producción está encabezado por Ilse Salas, Ximena Romo y Juan Manuel Bernal, con quienes conversamos en exclusiva en People VIP. "Creo que son las plumas que están detrás, creo que es impresionante cómo consiguieron hacer personajes muy complejos, diversos, con historias muy profundas en donde ninguno es bueno ni malo, sino que son seres humanos tratando de hacer lo mejor por sobrevivir y nos muestra que todos somos capaces de todo", contó Romo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La plataforma de streaming de películas y series en español estrenará los dos primeros episodios, seguidos de un episodio cada semana, todos los domingos. La temporada completa cuenta con ocho episodios y tuvo una premiere virtual del primer episodio en Ciudad de México. Ximena Romo Juan Manuel Bernal Ilse Salas Left: Credit: Cortesía / Anabel Fuentes Garcia Center: Credit: Cortesía / Anabel Fuentes Garcia Right: Credit: Cortesía / Anabel Fuentes Garcia ¡Para ver la entrevista completa sintoniza People VIP en el Facebook de People en Español este viernes a las 6:00 p.m., hora del este, y 3:00 p.m., hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

