Adela Noriega podría regresar a la televisión Un importante proyecto que fue icónico en la televisión mexicana podría traer de regreso a la desaparecida actriz Adela Noriega. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Adela Noriega ha mantenido un bajo perfil a lo largo de su carrera y ha mantenido su intimidad muy privada. Sin embargo, en 2008, con el personaje de Sofía Elizondo Acevedo realizó su último estelar en la telenovela Fuego en la sangre, donde compartió créditos con Eduardo Yáñez. A partir de entonces, ha tenido un retiro voluntario y se desconoce por completo que ha sido de su vida; solo se rumora que vive una lujoso colonia de México; también se dice que vive en Estados Unidos y se dedica a la venta de bienes raíces. Por eso, sorprende que exista la posibilidad de que la actriz regrese a la televisión. "No la veo hace un rato, pero sé qué hay acercamientos importantes para que pueda regresar", reveló Ernesto Laguardia al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Cosa que me daría muchísimo gusto porque la gente la adora, la espera y le encanta Adela Noriega". El proyecto para el que está contemplado el regreso de esta famosa es una nueva versión o un programa donde se reencontrarían los actores del icónico melodrama Quinceañera, donde Noriega y Laguardia tenían los roles estelares; aunque todavía no hay suficientes detalles al respecto. "Se está cocinado ahí algo importante sobre Quinceañera, sobre Adela", agregó. "Bueno, no tengo la libertad, ni quisiera decirlo en este momento", advirtió. "Ojalá y se dé el personaje de Maricruz, el de Adela". Adela Noriega "Encuentro Emociones" At The Mandarin Oriental Hotel Credit: Photo by Alberto Tamargo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En dicha emisión, Noriega interpretaba el personaje de Maricruz Fernández Sarcoser; por su parte, Ernesto Laguardia era su galán con el rol de Pancho. También se encontraba en plan protagónico Thalía interpretando a Beatriz Villanueva Contreras, la otra quinceañera y amiga de la primera. Habrá que esperar para saber si se concreta el esperado retorno de Adela Noriega a la pantalla chica.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adela Noriega podría regresar a la televisión

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.