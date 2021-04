Telemundo o Univision, ¿qué se ve en la casa de Adamari López y Toni Costa? Mientras que la presentadora trabaja en hoy Día (Telemundo), su pareja lleva varios años ejerciendo como bailarín en el programa de Univision Mira quién baila. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si alguien ha brillado en la actual temporada de Mira quién baila (Univision) ese ha sido Toni Costa. Como mentor de las estrellas, el bailarín español ha regalado cada domingo momentos únicos a la audiencia. "Siempre que vamos a los ensayos vamos a darle al espectador una parte más desenfadada de cada uno de ellos [refiriéndose a los concursantes] y mía", compartía la pareja de Adamari López semanas atrás a People en Español. ¿Pero cómo se lleva en su casa el hecho de que el también instructor de Zumba y la carismática copresentadora de hoy Día (Telemundo) trabajen en cadenas rivales? "Eso nunca ha sido un conflicto para nosotros", asegura el papá de Alaïa. "Las cadenas respetan todo mucho. Cuando tienen que hablar de mí en Telemundo hablan sin ningún tapujo, cuando hablan en Univision de Adamari también lo hacen, entonces esa parte está muy bien". Adamari López Credit: Instagram Toni Costa; Instagram hoy Día Pero cuando están sentados en familia frente al televisor, ¿qué cadena ven? "Puede ser curioso porque en el mismo techo dos personas trabajando en las cadenas de competencia, pero vemos tanto un canal como el otro", admite Toni. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El bailarín, que recientemente confesó que sufrió bullying en su infancia por bailar en una época en la que no estaba bien visto que un niño lo hiciera, reconoce que no se llevan tanto por qué cadena sea sino porque el programa les resulte entretenido y atractivo. "Hay cosas que vemos de un canal, hay cosas que vemos del otro, programas que nos gustan de este, programas que nos gustan del otro y si no siempre quedará Netflix", agrega entre risas.

Share options

Close Login

View image Telemundo o Univision, ¿qué se ve en la casa de Adamari López y Toni Costa?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.