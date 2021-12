¡Sorpresa! Adamari López anuncia que volverá a bailar este domingo en Así se baila La carismática presentadora puertorriqueña compartió este martes la sorpresiva noticia a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El esperado regreso el pasado domingo de Adamari López a la pista de baile dentro del programa Así se baila (Telemundo) dejó con un muy buen sabor de boca a la carismática presentadora puertorriqueña. Los dos minutos y medio que duró la espectacular coreografía que ejecutó junto al padre de su hija, el bailarín español Toni Costa, no fueron suficientes para la conductora. Tanto es así que la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje, Amigas y rivales y Bajo las riendas del amor pidió a la producción del show volver a bailar este domingo durante la gala final de la competencia de baile, en esta ocasión junto a sus compañeros del programa: los jueces Cristián de la Fuente y Mariana Seoane y la conductora Jacky Bracamontes. "Nos hemos quedado tan emocionados con lo que pasó todas estas semanas en Así se baila Mariana, mi querido Cristián y hasta Jacky, que decidimos [volver a bailar este domingo]", compartió de lo más emocionada este martes Adamari a través de sus historias de Instagram desde la sala de ensayo en la que se encontraba en ese momento practicando junto a Mariana, Cristián y Jacky la coreografía que bailarán este domingo. Adamari López Credit: Cortesía Telemundo; Fotógrafo Alexander Tamargo La emoción de la conductora se vio, sin embargo, empañada por la aparente 'desgana' que mostraron durante la grabación Cristián y Jacky, quienes no dudaron en reprocharle a su amiga –obviamente todo en tono de broma– su ocurrencia de volver a bailar este domingo. "¿A quién se le ocurrió que bailemos este domingo?", dijo el actor chileno señalando a Adamari. "Yo tenía una semana libre para descansar, pero aquí estamos ensayando", agregó. En el mismo tono bromista de Cristián se mostró también la conductora del show. "Ada, te odio y no sé si te voy a poder perdonar", expresó Bracamontes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fuera de bromas, la realidad es que tanto los jueces como la presentadora están felices de poder subirse este domingo por última vez a la pista de Así se baila y cerrar con broche de oro de esta manera tan especial los 3 meses que han estado compartiendo juntos esta aventura.

