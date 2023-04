Adamari López: "Yo creo que la empresa sabe las decisiones que toma. Estoy tranquila y agradecida" La conductora y actriz puertorriqueña dio sus primeras declaraciones a un medio de comunicación en México tras su sorpresiva salida de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images El pasado 7 de abril, Adamari López anunciaba para sorpresa de muchos su salida de Telemundo. "Hoy me toca comunicarles que tras una decisión en conjunto ya no les acompañaré cada mañana en Hoy Día a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo. De este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos 10 años", informaba la presentadora puertorriqueña a través de un video que compartía en sus redes sociales. La noticia no solo tuvo una gran repercusión entre los medios de comunicación hispanos de Estados Unidos, sino también en otros países como México, donde Adamari es un rostro muy popular debido a la exitosa carrera que forjó allí como actriz de telenovelas de Televisa. Precisamente, fue en México días atrás donde la conductora dio sus primeras declaraciones al respecto tras el anuncio de su salida de la cadena hispana y el programa matutino Hoy Día. "[Me siento] contenta pues porque tuve 11 años de trabajo maravillosos y solo tengo agradecimiento", expresó Adamari ante las cámaras del programa Todo para la mujer. Todo el mundo tiene talento, yo creo que la empresa sabe las decisiones que toma — Adamari López Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López "Todo el mundo tiene talento, yo creo que la empresa sabe las decisiones que toma. Yo estoy agradecida con el público por ese apoyo tan lindo y tan grande que me han brindado ahora y durante mi carrera y simplemente estoy tranquila y agradecida, no puedo decir más", declaró la también empresaria, quien tiene una nueva rutina en las mañanas tras salir de Hoy Día. Adamari, quien solo en Instagram cuenta con más de 8 millones de seguidores, también habló sobre cuáles son sus planes ahora que ya no forma parte de las filas de Telemundo. "Saben que yo en mis redes sociales soy superactiva y me encanta hacer Reels y voy a seguir poniendo cosas, pero también voy a seguir disfrutando con mi hija y este tiempo de descanso que también ella se merece un tiempo para ella y ya más adelante veré qué es lo que viene", dijo la que fuera villana de exitosos melodramas como Gata salvaje y Bajo las riendas del amor. [Estoy] muy agradecida y esperando a ver también qué planes tiene el futuro para mí — Adamari López Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora, quien tiene una tienda virtual en la que se pueden encontrar diferentes productos de su marca A x A, no descarta regresar a México para retomar su carrera como actriz. "[Estoy] muy agradecida y esperando a ver también qué planes tiene el futuro para mí, ojalá que también sea regresar a México, un país que me abrió las puertas y que todavía me sigue demostrando mucho cariño", aseveró para el programa que conduce Maxine Woodside. Cabe mencionar que Adamari hizo estas declaraciones justo el día después del anuncio de su salida de Telemundo en México, país al que viajó para asistir a la boda de su amiga Alix Aspe.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari López: "Yo creo que la empresa sabe las decisiones que toma. Estoy tranquila y agradecida"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.