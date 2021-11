Toni Costa y Adamari López medirán fuerzas este domingo en el prime time de la televisión hispana El bailarín español participará este domingo en Nuestra Belleza Latina (Univision) en competencia directa con el programa de baile de Telemundo que tiene a su ex como jueza estrella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López; Toni Costa | Credit: Instagram Adamari; Instagram NBL La guerra entre Nuestra Belleza Latina (Univision) y Así se baila (Telemundo) está servida cada domingo en el horario de máxima audiencia de la televisión hispana. Tras el ajustado duelo que vivieron ambos programas de televisión la semana pasada –981,000 televidentes (P2+) frente a 941,000 (P2+) que vieron la competencia de baile de Telemundo–, el show de telerrealidad que conduce Alejandra Espinoza volverá a llenarse este fin de semana de reconocidas estrellas que participarán junto a las concursantes en el nuevo reto al que tendrán que enfrentarse. Además del chef Yisus, el conductor Roberto Hernández, el influencer Marko y el actor de telenovelas Juan Vidal, entre otros, el escenario de NBL se vestirá de gala este domingo con la presencia de Toni Costa, quien tendrá una destacada participación especial en el show. "En Nuestra Belleza Latina, Toni Costa se une a nuestra lista de invitados, ¿adivinas lo que nos espera este domingo?", se anunció este jueves desde la cuenta de Instagram del programa. Toni Costa Credit: Instagram NBL Las reacciones en las redes sociales tras darse a conocer la noticia no se hicieron esperar. "Ahora sí se prendió esto" o "¡Qué rico volver a verte en los escenarios!", se puede leer entre los cientos de mensajes que no tardaron en invadir la publicación del anuncio. Toni contra Adamari Aunque solo será por una semana, el bailarín español se convertirá este domingo en la competencia directa de su ex Adamari López, quien forma parte del jurado de Así se baila, el programa de baile de Telemundo que se enfrenta cada fin de semana a NBL. Cada uno desde su propia trinchera, los papás de Alaïa medirán fuerzas en el horario de máxima audiencia de la televisión hispana esperando captar al mayor número de televidentes posible. Ahora la pregunta es, ¿qué se verá este domingo en casa de Adamari: Univision o Telemundo?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Toni Costa y Adamari López medirán fuerzas este domingo en el prime time de la televisión hispana

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.