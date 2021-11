"Me saltaba el corazón": lo que no se vio al aire del reencuentro entre Adamari López y Toni Costa en Así se baila Desde la emoción de la conductora y el bailarín tras terminar su actuación hasta el emotivo mensaje que dedicó Jacky Bracamontes a Adamari cuando terminó el show. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López y Toni Costa Adamari López y Toni Costa | Credit: Instagram Telemundo Realities Todas las miradas estaban puestas este domingo sobre ellos. Adamari López y su ex Toni Costa volvían a apoderarse anoche de la pista de baile en el prime time de la televisión hispana con una espectacular y compleja coreografía que ejecutaron a la perfección dentro del programa Así se baila (Telemundo) y que contó con una sorpresa final: la participación de su hija Alaïa. "El baile más especial de mi vida junto a la mamá de mi hija y nuestra princesa Alaïa. ¡Qué emoción y qué privilegio tener esta memoria para siempre y agradezco mucho la oportunidad de poder realizarlo", escribió el bailarín español a través de las redes sociales al término del show. "Toni en algún momento había bailado con Alaïa, pero nunca habíamos bailado los tres, así que este es un día especial para nosotros", reconoció emocionada por su parte Adamari. Nada más bajarse del escenario, la carismática conductora puertorriqueña y el bailarín español pudieron compartir sus primeras impresiones fuera del aire sobre su número de baile. "Me saltaba el corazón pero creo que al final salió bien", reconoció Adamari. Adamari López Adamari López y Toni Costa | Credit: Instagram Telemundo Realities "Había nervios, ¿no?", le preguntó Toni. A lo que Adamari no tardó en responder: "Muchos". Pero, ¿cómo se sintió el también instructor de Zumba? "Un privilegio, agradecido por la oportunidad que pensara en mí en poder acompañarla en esta coreografía, seguir siendo un ejemplo de papás unidos […]", compartió. Reacciones a su número de baile El aplaudido momento que protagonizaron Adamari, Toni y Alaïa sobre la pista de baile generó un sinfín de reacciones en las redes sociales, entre ellas la de la conductora del show, Jacky Bracamontes, quien dedicó unas emotivas palabras a su amiga tras finalizar el programa. "¡Qué hermoso momento nos regalaron! Mi querida Ada te admiro y te respeto tanto. Eres una gran mujer y madre. Y obviamente una superbailarina y amante de tu trabajo", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también jueza de Así se baila, Mariana Seoane, tampoco pudo resistirse a comentar. "Espectacular y muy emotivo el baile de mi querida Ada con Toni y la participación de su princesa Alaïa", escribió la actriz y cantante mexicana por medio de su perfil de Instagram.

