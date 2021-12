Adamari López y Toni Costa disparan la audiencia de Así se baila con su reencuentro en la pista de baile El programa que conduce Jacky Bracamontes ganó cerca de medio millón de televidentes respecto a la gala pasada, lo que llevó al show a registrar uno de sus datos de audiencia más altos hasta la fecha. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López y Toni Costa Toni Costa y Adamari López en Así se baila (Telemundo) | Credit: Cortesía Telemundo; Fotógrafo Alexander Tamargo Adamari López y Toni Costa no dejaron indiferente a nadie con el espectacular y emotivo número de baile que protagonizaron el pasado domingo junto a su hija Alaïa en la semifinal de Así se baila y con el que quisieron cerrar con broche de oro la historia de amor que vivieron en el pasado. La expectación que generó el anuncio del esperado reencuentro en la pista de baile entre la conductora puertorriqueña y el bailarín español se vio reflejada en la audiencia del show. A pesar de que la expareja ejecutó su coreografía casi al final de la gala, la competencia de baile que conduce Jacky Bracamontes se vio beneficiada tras ganar un importante número de televidentes respecto a la semana anterior, cuando el show tocó fondo tras registrar apenas 697 mil televidentes (P2+) en competencia directa con la gala final de NBL (Univision). Adamari López Adamari López y Toni Costa en Así se baila (Telemundo) | Credit: Cortesía TELEMUNDO/ Fotógrafo Alexander Tamargo En total, 1,151,000 televidentes (P2+) sintonizaron el pasado domingo Telemundo para ver bailar a Adamari y Toni y de paso conocer a las 4 parejas finalistas de la competencia, lo que supuso una ganancia de casi medio millón de televidentes (P2+) respecto a la gala pasada. Así se baila Domingo, 28 de noviembre: 1,151,000 televidentes (P2+) Domingo, 21 de noviembre: 697 mil televidentes (P2+) El programa, que tiene a Adamari López, Mariana Seoane y Cristián de la Fuente como integrantes de su jurado, logró así uno de sus mejores datos de audiencia hasta la fecha. Así será la gala final La competencia de baile llegará este domingo 6 de diciembre a las 9 p. m., hora del Este, a su gran final con una última gala repleta de sorpresas en la que por primera vez los finalistas –Samadhi Zendejas y Adriano Zendejas, Adrián di Monte y Sandra Itzel, Gregorio Pernía y Luna Pernía y Lorenzo Méndez y Jessica Díaz–, se unirán a la presentadora Jacky Bracamontes, los 3 miembros del jurado y el presentador digital Carlos Adyan en un baile de apertura. Finalistas Finalistas de Así se baila (Telemundo) | Credit: Telemundo (x4) Las parejas finalistas también bailarán por última vez en esta emocionante noche que culminará cuando Bracamontes anuncie el resultado del voto de la audiencia que determinará qué pareja será la ganadora de los $200.000 dólares y el codiciado trofeo exclusivamente creado por el famoso artista brasileño, Romero Britto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La transmisión de dos horas contará con presentaciones musicales por parte de la estrella internacional Prince Royce junto a Elvis Martínez con el estreno en la televisión del nuevo sencillo 'Veterana', además de la participación de CNCO con estreno en televisión de 'Cinturita Remix' junto a Reggi El Auténtico, la jueza de la competencia Mariana Seoane con un popurrí de sus éxitos, y el regreso de la pareja, Jennifer Peña y Obie Bermúdez, quienes unirán sus voces en el escenario de Así se baila con una nueva versión del éxito de Obie, 'Antes'.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari López y Toni Costa disparan la audiencia de Así se baila con su reencuentro en la pista de baile

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.