Así fue el espectacular reencuentro en la pista de baile de Adamari López y su ex Toni Costa ¡con sorpresa final! La carismática conductora puertorriqueña y el bailarín español volvieron a apoderarse este domingo de la pista de baile en el prime time de la televisión hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López y Toni Costa en Así se baila (Telemundo) | Credit: Cortesía TELEMUNDO/ Fotógrafo Alexander Tamargo "No sé si recuerdan que al principio del show había comentado que me gustaría bailar con Toni y la sorpresa es que vamos a bailar juntitos la próxima semana". La expectación era máxima desde que Adamari López confirmara durante la undécima gala de Así se baila (Telemundo) que volvería a compartir la pista de baile con su expareja Toni Costa a 10 años del inicio de su historia de amor en el programa ¡Mira quién baila! (Univision). "Esto va a ser un espectáculo digno de ella, así que hemos estado trabajando muy duro para que eso ocurra", avanzaba días atrás el bailarín y coreógrafo español ante las cámaras del show matutino de Telemundo hoy Día. El esperado día por fin llegó. Anoche, la carismática presentadora puertorriqueña y el también instructor de Zumba se apoderaron nuevamente de la pista de baile en el prime time de la televisión de habla hispana con un número de baile muy emotivo que contó con una sorpresa final muy especial: la participación especial del fruto de su amor, su hija Alaïa, de 6 años. "Creo que va a ser una presentación especial, bonita, como cierre de un ciclo de cosas que hemos vivido y el comienzo de uno nuevo como familia por Alaïa caminando hacia adelante", compartía pocas horas antes del show Adamari a través de su página de Facebook. Adamari López Adamari López y Toni Costa en Así se baila (Telemundo) | Credit: Cortesía TELEMUNDO/ Fotógrafo Alexander Tamargo Como sucediera hace una década en la pista de ¡MQB!, Adamari y Toni volvieron a derrochar este domingo talento y química como pareja de baile con una compleja y espectacular coreografía que comenzó con un apasionado tango y terminó con la aparición sorpresa de su hija Alaïa, quien se unió a sus papás para cerrar con broche de oro este número de baile tan especial. "Toni en algún momento había bailado con Alaïa, pero nunca habíamos bailado los tres, así que este es un día especial para nosotros", reconoció emocionada la conductora. Adamari López Adamari López, Toni Costa y su hija Alaïa en Así se baila (Telemundo) | Credit: Cortesía TELEMUNDO/ Fotógrafo Alexander Tamargo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ha sido muy especial la oportunidad que me dio Telemundo de realizar un sueño que es bailar con las dos para tener un momento único para toda la vida. Ha sido un proceso duro de ensayo, pero Adamari es excelente profesional, sabía que podía dar lo máximo aquí en la pista y creo que hemos hecho un buen espectáculo para todos", compartió por su parte Toni al concluir el baile.

