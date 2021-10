El tenso momento entre Adamari López y David Chocarro y su esposa en Así se baila La pareja de baile conformada por Chocarro y su esposa se mostró este domingo muy crítica con el jurado, especialmente con la carismática presentadora puertorriqueña. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López; David Chocarro y su esposa Carolina Laursen | Credit: Telemundo (x2) Tras seis semanas dando su mejor esfuerzo en la pista de baile, el cansancio comienza a hacer mella entre los concursantes de Así se baila (Telemundo) al mismo tiempo que aumenta el nivel de exigencia del jurado, que a estas alturas de la competencia busca la excelencia. Aunque son muy generosos con sus valoraciones, no siempre las críticas que vierten Adamari López, Mariana Seoane y Cristián de la Fuente son recibidas con el mismo agrado por las parejas de famosos. Y si no que se lo pregunten a David Chocarro y a su esposa Carolina Laursen, quienes este domingo se mostraron muy críticos con el jurado. "Esta semana la verdad que llevamos el cuerpo a un límite. No vamos a justificar nada, todos están cansados. Cuando nos pusieron de primeras en la lista de la noche para abrir sabíamos que nos iba a pasar algo parecido. Seguramente tuvimos muchos errores, lo tengo clarísimo –es una coreo que nos cuesta mucho–, pero también sabemos que los primeros son los que reciben palos, después el jurado va entrando en calor, se pone cariñoso", dijo Chocarro. "Hoy no, hoy es un día diferente", se apresuró a corregirlo Adamari. El momento más tenso de la noche llegó cuando la esposa del actor argentino aseguró que siempre recibe 'palos' de Adamari en todos los números de baile. "Igual Ada me da palos a mí en todas, no importa el orden que estemos", comentó. A lo que el galán de telenovelas como La doña agregó: "Este patrón se repitió todas las galas, las mejores parejas bajo la mirada del jurado fueron las últimas y repasen los videos, yo los invito, entonces el venir de primero te pone más nervioso todavía y con una coreografía que tampoco nos sentíamos muy a gusto. Nosotros no elegimos las coreografías, entonces sabiendo que tenemos que competir por 20 mil dólares acceder a competir con esta coreo era bueno 'vamos a ponerle onda y a pasarla bien' porque sabemos que no estamos en condiciones de competir con el nivel al que se está llegando. Estoy de acuerdo con lo que están diciendo, obvio que esperan más, no pudimos dar más porque creo que la coreo no daba para más". La valoración de Adamari ¿Pero qué fue lo que dijo Adamari esta semana sobre su número de baile que despertó esta reacción tan inusual en la pareja de baile conformada por Chocarro y Laursen? La que fuera villana de exitosos melodramas como Gata salvaje comenzó comentando que disfruta "verlos mucho bailar dentro de la competencia" y que "se lucen cada semana", "pero recuerden que estamos en una etapa crucial y hoy estamos compitiendo por esos 20 mil dólares, así que cada vez queremos ver más de cada uno de los participantes y yo esta noche voy a ser bastante exigente", dejó claro para acto seguido entrar a valorar su actuación. "Los vi bien, los vi que se disfrutaron el baile. Caro, me siguen faltando a veces brazos tuyos, me haces brazos cortitos, quiero brazos fuertes y largos en esas movidas que tenían hacia los lados. Están bien, pero me puedes dar más. Igual que con los pies […]. Chocarro, te veo cuando te mueves de espaldita, por no decir la palabra, y te salió superlindo, sigue moviéndote más así, esa parte va muy bien. Pero quiero todavía más de ustedes porque sé que lo pueden dar". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La reacción de Adamari Al día siguiente, en su programa hoy Día (Telemundo), Adamari se pronunció sobre este polémico momento que se vivió el domingo dentro de la competencia de baile. "Todos dijimos cosas bonitas. Mariana le echó flores a ambos, después me tocó a mí y le dije que me había gustado, pero que quería obviamente más dentro de lo que sabemos que ellos pueden dar en la competencia de baile. Hemos visto un crecimiento. Los hemos escogido como parte de los favoritos, de estas 6 galas en 2 oportunidades en un muy buen lugar. Ayer le corregimos un poco de brazos, postura, posición de los pies, pero parece ser que están muy cansados o están a disgusto", declaró la expareja del bailarín español Toni Costa.

