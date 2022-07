Adamari López sorprende en vivo en televisión con compleja postura de yoga "¿Quieres volar?", le preguntó su instructor. Lo que sucedió justo después tienes que verlo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Además de experimentar una notable disminución de peso de aproximadamente 50 libras, Adamari López también ha visto cómo su calidad de vida ha mejorado notablemente fruto del estricto régimen de alimentación y ejercicio físico que ha adoptado en su día a día. De sentirse muy cansada y no tener ánimos para nada, la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Amigas y rivales ha pasado a ser una mujer activa y llena de energía a la que no se le resiste ningún reto físico, por más difícil que este pueda llegar a parecer. Así lo volvió a demostrar este lunes en su programa hoy Día (Telemundo), donde realizó junto al entrenador Zarid Urbina una compleja rutina de yoga desde la cama. "¿Aprovechando que estamos en la cama hay algún otro ejercicio que podamos hacer pero en pareja? Estamos aquí ejercicios solos pero si uno tiene una pareja es bueno hacer en pareja. ¿Qué vamos a hacer Zarid?", preguntó Adamari a su instructor de yoga. "¿Quieres volar un poquito?", le preguntó a su vez Zarid. Lo que siguió justo después dejó con la boca abierta a muchos televidentes: la presentadora quedó suspendida en el aire con los pies de Zarid únicamente sujetándola. Adamari Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Adamari Credit: hoy Día Una compleja postura que requiere sin duda de mucha fuerza, equilibrio y concentración, una concentración que se podía ver reflejada perfectamente en el rostro de Adamari. "Si yo hago eso le podría lastimar las piernitas a mi marido", bromeó una televidente en las redes sociales.

