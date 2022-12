Adamari López siembra la duda sobre el papel que jugará en la nueva edición de La casa de los famosos "¿Eres la séptima concursante de La casa de los famosos 3?", le preguntaron este jueves en su programa. La misteriosa respuesta de la conductora dejó a muchos con la duda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Conductores La casa de los famosos; Adamari López | Credit: Telemundo; Instagram El martes 17 de enero a las 7 p. m., hora del Este, Telemundo estrenará la tan esperada nueva edición de La casa de los famosos. Paty Navidad, Aylín Mujica, Arturo Carmona, Osmel Sousa, Juan Rivera y la cantante urbana Yameyry 'La Materialista' Ynfante son hasta el momento las únicas personalidades que han sido confirmadas para participar en la tercera temporada del exitoso reality show de la cadena hispana que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego. Hay un nombre, no obstante, que no ha dejado de sonar con fuerza en las redes sociales como posible concursante de la nueva edición. Se trata de la carismática conductora puertorriqueña Adamari López, quien es uno de los rostros del programa matutino Hoy Día. La también actriz, quien supera los 8 millones de seguidores en Instagram, negó hace aproximadamente un mes a El Diario que fuera a participar en el reality show. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López "Estar lejos de mi hija no es opción para mí", declaró en su día Adamari. En las últimas semanas, sin embargo, la conductora no ha dejado de jugar al despiste a través de su programa, dejando en el aire su supuesta participación en La casa de los famosos 3. "Adamari dime una cosa aquí ahora que estamos entre nos, ¿tú eres la séptima participante de La casa de los famosos? Dime la verdad porque tú tienes que ser aliada mía", le preguntó este jueves directamente en Hoy Día Osmel Sousa, quien es uno de los concursantes confirmados. "Bueno yo siempre voy a ser tu aliada, y estoy segura, segura, segura que te voy a ver allí", comentó de lo más misteriosa. "Pero no te puedo decir nada más". La presentadora agregó aún más misterio desde sus historias de Instagram. "No te voy a decir exactamente, pero sé que allí te voy a ver", dijo. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿A qué se referirá Adamari? ¿Qué tipo de papel jugará la conductora en la nueva edición de La casa de los famosos? ¡Habrá que esperar para salir de dudas!

