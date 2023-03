Adamari López se reúne con sus excompañeros de Hoy Día La carismática conductora puertorriqueña se reunió este martes con Stephanie Himonidis y Quique Usales, quienes fueron sus compañeros en el programa matutino de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Bendito Closet Dejaron de trabajar juntos a finales del año pasado, pero su amistad continúa latiendo con fuerza a pesar de que ya no se ven a diario como antes. Adamari López se reunió este martes en un restaurante en Miami con sus excompañeros del programa matutino de Telemundo, Stephanie Himonidis y Quique Usales. Mientras que el periodista argentino continúa formando parte de las filas de Telemundo, ahora en la parte de Noticias, Himonidis quedó fuera de la cadena con el inicio del renovado Hoy Día. Su amistad, sin embargo, ha demostrado ser más fuerte que todo. "Qué bueno vernos, compartir, comer rico y por dejarme traer a la mejor compañía [refiriéndose a su hija Capri Blu)", escribió la presentadora mexicana al término de la reunión a través de sus historias de Instagram junto a la esperada imagen del reencuentro. Adamari López Adamari se reúne con sus excompañeros de Hoy Día | Credit: Instagram Stephanie Himonidis Usales también quiso hacer testigos de este momento tan especial a sus seguidores. "Poniéndonos al día", escribió junto a una foto en la que posa con Adamari, Stephanie y su hija. La presentadora puertorriqueña no tardó en comentar: "Los quiero mis amores". El reencuentro de los queridos conductores generó decenas de reacciones a través de las redes sociales. "Se les extraña a los 3 juntos, la diferencia que hace un programa cuando hay química. Qué lastima, aún sigo descontenta con los cambios", comentó una televidente de Hoy Día. "Hacen falta en Hoy Día", se puede leer en otro de los comentarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamari conduce actualmente el programa matutino de Telemundo junto con Penélope Menchaca, Andrea Meza, Chiky Bombom y Daniel Arenas, con quienes ha logrado conformar un lindo equipo de trabajo.

