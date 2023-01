¡Sorpresa! Adamari López se 'encerrará' este viernes en La casa de los famosos Sin comunicación con el mundo exterior, la carismática conductora vivirá una experiencia vip dentro de la casa más famosa de la televisión hispana junto a otras personalidades previo al estreno de la nueva temporada del exitoso reality show. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López Si bien dejó claro en noviembre del año pasado que no aceptaría concursar en La casa de los famosos por razones muy personales –estar lejos de su hija no es una opción para ella–, en las últimas semanas Adamari López ha estado jugando al despiste en su programa Hoy Día dejando entrever que tendría algún tipo de participación en la nueva temporada del exitoso reality show. "Estoy segura, segura, segura que te voy a ver allí. No te voy a decir exactamente, pero sé que allí te voy a ver", comentaba de lo más misteriosa la conductora puertorriqueña semanas atrás a uno de los concursantes de la nueva edición. Por fin se ha despejado la incógnita. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López Adamari sí entrará a la casa más famosa de la televisión hispana y sus movimientos podrán ser seguidos a través del canal 24/7, pero no lo hará en calidad de concursante. Entonces, ¿qué papel jugará la también actriz de exitosas telenovelas? Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López La presentadora de 51 años formará parte del grupo de personalidades y talentos de Telemundo que visitarán este viernes 13 de enero la casa para vivir una experiencia vip. El público podrá seguir en vivo sus pasos en todo momento por medio de la página web de Telemundo a partir de las 12 p. m., hora del Este. ¡Aquí! La mala noticia es que su estancia en la casa solamente durará 10 horas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Quiénes estarán acompañando a Adamari en esta aventura? Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López Otro de los talentos de Telemundo que se dejará ver este viernes en la casa más famosa de la televisión hispana será el periodista argentino y exrostro de Hoy Día, Quique Usales. ¿Te lo vas a perder? La nueva temporada de La casa de los famosos se estrenará el próximo martes 17 de enero a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo con la conducción de Héctor Sandarti y Jimena Gállego.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Sorpresa! Adamari López se 'encerrará' este viernes en La casa de los famosos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.