Adamari López se convierte en tema de debate en Despierta América, ¿por qué? El nombre de la carismática conductora y actriz puertorriqueña acaparó el viernes durante varios largos minutos la emisión del programa matutino de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López; Despierta América | Credit: Instagram Adamari López; Despierta América Hasta hace unos meses era impensable que el programa Despierta América (Univision) incluyera a Adamari López entre sus temas de conversación. La conductora puertorriqueña formaba parte del talento exclusivo de Telemundo y eso hacía que difícilmente su nombre pudiera sonar en el espacio mañanero que conducen Karla Martínez, Alan Tacher, Francisca, Raúl González y compañía. Hoy, con Adamari fuera de la cadena de la competencia, la realidad es otra muy diferente. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López Y si no basta con ver lo que sucedió el viernes al aire. La presentadora y actriz de 52 años se convirtió en una de las protagonistas de la mesa de debate de Sin Rollo con el último Reel que publicó a través de las redes sociales. Despierta América Despierta América | Credit: Despierta América "Adamari López publica un video que hace explotar las redes sociales porque dicen que puede ser una indirecta muy directa para Luis Fonsi", informó el experto en moda y belleza de Univision, Jomari Goyso, quien ese día conducía el segmento. Despierta América Despierta América | Credit: Despierta América Durante varios minutos, los panelistas estuvieron debatiendo sobre el tema. "Ella sabe lo que está haciendo y sabe lo que le genera esos likes y esas vistas y esos comentarios", comenzó comentando Astrid Rivera. "¿O sea es para Luis Fonsi?", le preguntó Jomari. "Obviamente porque en la entrevista de Molusco, que fue hace semana y media, utilizaron la palabra abandono varias veces, donde Luis Fonsi decía 'es que yo no la abandoné como dice mucha gente'", agregó la periodista. Marcela Sarmiento fue la siguiente en hablar. "Lo de la entrevista, él [refiriéndose a Luis Fonsi] se sintió con la comodidad para hablar con Molusco, también vino aquí y dijo que esa canción no era para ella. Óyeme, cada uno lanza sus canciones y sus situaciones como quiera. Ahora, qué está haciendo Adamari aquí, que además está preciosa con Karla Monroig, están simplemente sacándole provecho a una circunstancia de las redes sociales". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Pero hasta cuándo vamos a seguir estirando el chicle y viviendo de lo mismo", se preguntó José Figueroa del reality show Hotel VIP (UniMas). "No hay otra cosa que hacer… Yo creo que deben ambos pasar la página, hay capítulos que no se cierran…". "El que revive el tema es Luis Fonsi", intervino Tony Dandrades. "Y no me explico por qué después de 14 años".

