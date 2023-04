Adamari López se convierte en noticia en su exprograma Hoy Día A varias semanas de su salida de Telemundo, la conductora puertorriqueña fue este lunes tema de conversación entre sus excompañeros a raíz de la celebración de la primera comunión de su hija. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La celebración de la primera comunión de Alaïa, la hija de Adamari López y Toni Costa, no solo se convirtió este lunes en tema de conversación en Despierta América (Univision), sino también en Hoy Día (Telemundo), programa en el que hasta hace pocas semanas trabajaba la conductora puertorriqueña. A pesar de que Adamari ya no forma parte de su equipo de conductores, el show matutino de Telemundo informó sobre este día tan especial en la vida de la presentadora de 51 años. "Alaïa, la hija de nuestra querida Adamari López, hizo su primera comunión rodeada de toda su familia. La niña tomó el sagrado sacramento en una iglesia católica en Miami y luego sus padres, Adamari López y Toni Costa, invitaron a los familiares y amigos y se reunieron en el Hotel Biltmore de Coral Gables para festejar. Doña Carmen, que es la mamá de Toni, y su hermano también estuvieron ahí, así como los sobrinos de Adamari. Toda la familia", comenzó compartiendo Penélope Menchaca, quien recordó lo emocionada que estaba desde hacía meses Adamari "pensando en todo lo que iba a hacer para la primera comunión" de su hija. Hoy Día Hoy Día (Telemundo) informa sobre la primera comunicación de la hija de Adamari | Credit: Hoy Día "Podemos decir que si Adamari tiene algo es que no hace las cosas en chiquito. Ella se lanza con todo. Yo recuerdo desde que estábamos juntos cómo estaba emocionada desde meses atrás pensando todo lo que iba a hacer para la primera comunión", dijo la conductora mexicana. "Es que Alaïa es su adoración y yo creo que así como la primera comunión y todos sus eventos que vienen, la confirmación, todo, va a ser botar la casa por la ventana", continuó comentando el actor colombiano Daniel Arenas. "Conociendo a Adamari siempre va a dar todo por su hija, así que nos alegra muchísimo que ese día hayan estado tan felices. Se veían hermosas…". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Frederik Oldenburg, quien recientemente compartió los detalles de su historia de amor con Carmen Villalobos, rememoró por su parte algo importante que siempre les decía Adamari. "Siempre la familia por delante, es lo que siempre nos dijo, siempre nos ha dicho eso, la familia por delante, y ahí estaba Toni y estaba toda la familia unida por la primera comunión de Alaïa", expresó el periodista deportivo. No hay duda de que sus excompañeros siguen recordando a Adamari con mucho cariño.

