Adamari López por fin cuenta por qué se ausentará un tiempo de su programa Hoy día La puertorriqueña compartió en sus historias qué le tiene alejada del plató, de Miami y de los suyos. Una razón de peso que ha dejado a todos boquiabiertos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Menudo añito el 2021 para Adamari López. De esos dignos de enmarcar para el recuerdo. Y no, no precisamente por estrenar estado civil, sino por otros motivos que la tienen como niña con zapatos nuevos. Después de una final apoteósica de Así se baila el pasado domingo, programa en el que desempeñó una labor fantástica durante los últimos meses y en el que protagonizó uno de los bailes estrella junto a Toni Costa, la presentadora se retira unos días de su matutino Hoy día. La mañana de este miércoles los seguidores se preguntaban dónde estaba Adamari. La echaban de menos y no entendían su ausencia. Ha sido la propia protagonista quien a través de su programa y desde muy lejos, ha dado la poderosa razón. ¡Y menuda razón! Adamari será, nada más y nada menos, que parte del jurado de Miss Universo 2021. Desde Eilat, Israel, ella misma lo dio a conocer encantada de la vida. "Me siento muy afortunada de que la organización de Miss Universe me dé la oportunidad junto con Telemundo de estar en esta edición número 70 de Miss Universe como jurado... Muy feliz y muy emocionada de representar a los latinos", dijo con una sonrisa interminable. Por ahora está resguardada en su habitación donde está haciendo "cuarentena". "Ya mañana salgo, me han hecho todas las pruebas de la COVID-19 y han salido negativas, así que mañana estaremos conociendo a las candidatas para poder entrevistarlas", informó desde sus redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta allí se ha trasladado también su amiga y compañera de plató, Jacky Bracamontes, quien se encargará de la conducción del show que se emitirá en vivo el próximo domingo 12 de diciembre, por Telemundo. Las dos estrellas de la televisión apenas tuvieron tiempo para despedirse de los suyos rapidito tras acabar Así se baila y montarse directamente en un avión para su próxima aventura profesional que promete grandes momentos. Seguro que, una vez más, estas dos grandes de la pantalla chica harán las delicias del espectador. ¡Muchísima suerte a las candidatas!

