Adamari López rompe el silencio sobre su salida de Telemundo "Hoy me toca comunicarles que…". Mira el emotivo video con el que la conductora puertorriqueña anunció este viernes su salida del programa Hoy Día y la cadena hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López El anuncio este jueves de la sorpresiva salida de Adamari López de Telemundo, cadena en la que trabajó durante los últimos 11 años como copresentadora de Hoy Día, tomó por sorpresa a muchos. Por eso no es de extrañar que todas las miradas estuvieran puestas esta mañana en el show matutino de la cadena hispana para ver qué explicación se iba a dar al respecto. "Como ustedes observaron entramos por esa puerta como todos los viernes, como todos los días, con la misma alegría, con la misma emoción. Hay una ausencia, ustedes observaron que con nosotros no está nuestra querida Adamari López, nuestra querida Ada. Más adelante ella misma nos va a explicar el por qué de esta ausencia", anunció uno de sus conductores, Frederik Oldenburg, nada más iniciar el programa. Aunque Adamari no estuvo presente con sus compañeros en el plató, cuando quedaban pocos minutos para que finalizara el show, se emitió una grabación en la que la carismática conductora puertorriqueña anuncia visiblemente emocionada el fin de su etapa en Telemundo. Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día hoy me toca comunicarles que tras una decisión en conjunto ya no les acompañaré cada mañana en Hoy Día a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo — Adamari López Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López "Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día hoy me toca comunicarles que tras una decisión en conjunto ya no les acompañaré cada mañana en Hoy Día a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo. De este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos 10 años, más, sin embargo, pues no todo lo que hemos disfrutado y vivido en esta jornada como conductora termina. La misma me ha permitido ser parte de sus vidas, de informarles, de compartirles diferentes acontecimientos de mi vida, tales como la llegada de mi adorada princesa Alaïa, a quienes ustedes y yo hemos visto crecer", comenzó compartiendo la también actriz. "Agradezco infinitamente a todas las personas que me brindaron la oportunidad de desarrollarme como profesional y a esos grandes compañeros que he tenido durante estos últimos años con quienes pude compartir y aprender por tantos años. A todos los llevaré siempre conmigo. Estoy segura que la vida nos brindará nuevas oportunidades para coincidir y volver a celebrar", agregó. Estoy segura que la vida nos brindará nuevas oportunidades para coincidir y volver a celebrar — Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Les confieso que seguiré con las mismas ganas y energías para entretenerles y para trabajar y para seguir ofreciendo lo mejor de mí siempre. Gracias. Los quiero mucho", finalizó su mensaje.

