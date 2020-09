Adamari López rompe a llorar en Un nuevo día al recordar a su padre La conductora rememoró momentos especiales de su progenitor antes de morir y cómo al menos pudo conocer a Alaïa a través de su barriguita de embarazada. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con motivo del estreno de la nueva serie de Telemundo, Todo por mi hija, las conductoras de Un nuevo día, Chiquibaby, Adamari López y Celinés Toribio, recordaron momentos entrañables con sus progenitores, sus consejos y su apoyo en momentos fundamentales de su vida. Todas se emocionaron casi hasta las lágrimas pero la puertorriqueña lo hizo especialmente pues su padre ya no está con ella, como tampoco el de Stephanie Himonidis. Rememoró la fortaleza y compañía de Luis López a pesar de la lejanía, sobre todo después de la marcha de su madre querida, Vidalina Torres. "Mi papá está en el cielo pero pienso que siempre nos acompaña, su disciplina, su amor, su rectitud, su manera tan jocosa de decir las cosas, es algo que siempre recordaré, su olor...", comenzó la chaparrita. Adamari nunca olvidará cómo su papi, que siempre madrugaba mucho pues trabajaba en una funeraria, la llevaba cada día a la escuela ¡anunciándole el muerto! Y es que en Puerto Rico así se hace, cuando fallece alguien se anuncia a través del altavoz del carro y coincidía con el viaje a la escuela de la pequeña Ada. El momento le arrancó una gran carcajada, a ella, a sus compañeras y seguro que a los telespectadores. Pero los ojos se le aguaron cuando habló de cómo antes de fallecer pudo al menos sentir a su Alaïa en el vientre pues no le dio tiempo de hacerlo en persona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tuvo la oportunidad de alguna manera de entregarme a Alaïa a la misma hora que él siempre me llamaba y de tocarme la barriguita quizás enfermito un poquito antes de que ya se fuera, una manera de conocerla o estar en contacto con ella", reflexionó. Por eso quiso dar las gracias muy en especial públicamente a su pareja, Toni Costa, con un mensaje lleno de amor y gratitud. "Es un papá maravilloso, un papá presente que un poco hace lo que hacía mi papá, se levanta, lleva a Alaïa todas las mañanas porque yo estoy trabajando y juega con ella, se interesa en las cosas que ella hace. Es un papá que siempre está ahí, y siempre va a tener una relación especial y muy linda con ella."

