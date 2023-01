Adamari López revela lo que más le molestó de Toni Costa en La casa de los famosos Durante una estancia de 10 horas en La casa de los famosos, la presentadora de televisión tuvo una íntima conversación en la que habló sin tapujos de lo que hizo el padre de su hija en la pasada temporada del reality show. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López habló por primera vez sin tapujos de la participación del padre de su hija, Alaïa, Toni Costa, el año pasado en la segunda temporada de La casa de los famosos (Telemundo) y confesó qué fue lo que él hizo que le provocó malestar. Durante una estancia de 10 horas en la casa donde conviven los famosos en esta tercera temporada, la también actriz de telenovelas tuvo una íntima conversación con las periodistas Clary Castro, del diario La opinión de Los Ángeles, y Gina Ulmos, del show de Enrique Santos, en la que señaló que supuestamente el bailarín español mencionó a la niña como causa de su separación. "La única parte que yo pienso que cuando Toni estuvo aquí [en el show] me generó conflicto fue precisamente cuando él habló de que la niña había sido la razón por la que nosotros nos habíamos separado", manifestó. "Lo que me dolió a mí, no por mí, sino por la niña por el peso que eso tiene, eso se queda y un día alguien va y le dice: 'Tu papá dijo un día que…' y eso me chocó mucho", agregó antes de aclarar que afortunadamente la pequeña no ha visto ese video. La copresentadora de hoy Día explicó que ella entendía que, contrario a lo que dijo su expareja, Alaïa fue la razón por la cual se mantuvieron más tiempo juntos. "Él piensa al revés y yo que si hubo algo que nosotros o que siento que me hizo luchar y pasar por delante cosas fue precisamente ella, lo que él piensa que nos desunió, es lo que pienso que nos unió", dijo. La nueva temporada de La casa de los famosos se estrenará oficialmente el próximo martes 17 de enero a las 7 p. m., hora del Este, con la conducción de Héctor Sandarti y Jimena Gállego.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari López revela lo que más le molestó de Toni Costa en La casa de los famosos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.