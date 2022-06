"Se puso a llorar también": Adamari López habla de la sorpresa que dio su hija a Toni Costa en La casa de los famosos La conductora puertorriqueña comentó este lunes en su programa hoy Día (Telemundo) la conmovedora escena que protagonizaron padre e hija en el reality show de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López | Credit: TELEMUNDO Toni Costa no pudo contener las lágrimas el pasado domingo en La casa de los famosos (Telemundo) al ver el mensaje que le grabó su hija Alaïa con motivo del Día del Padre. "Extrañamos mucho a nuestros hijos, a nuestras hijas, y la verdad que Telemundo, La casa de los famosos gracias de corazón porque esto nos da vida", expresó emocionado el bailarín de origen español luego de escuchar las palabras tan hermosas que le dedicó su princesa. Pero el también instructor de Zumba no fue el único que se emocionó hasta las lágrimas. Adamari López reveló este lunes en su programa hoy Día (Telemundo) que Alaïa tampoco pudo evitar emocionarse al ver a su papá llorando en el reality show mientras veía su mensaje. Toni Costa Credit: TELEMUNDO "Ayer cuando ella estaba viendo el programa y que lo presentaron se puso a llorar también emocionada por ver a su papi, aunque entiende perfecto; así que sé que Toni estaba muy contento y muy ilusionado con eso", dijo la carismática conductora puertorriqueña. La que fuera actriz de exitosas telenovelas como Amigas y rivales y Bajo las riendas del amor también compartió algunos detalles del detrás de cámaras de la grabación del mensaje. "Fue lo que le salió del corazón, lo grabó una sola vez y lo mandamos", contó la presentadora, quien está a punto de alcanzar los 8 millones de seguidores en la red social Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A Quique Usales, quien compartía en ese momento plató con Adamari en el programa matutino, le llamó especialmente la atención una parte del mensaje que dedicó Alaïa a su papá. Adamari Adamari López y Quique Usales en hoy Día (Telemundo) | Credit: Telemundo "Dijo que tú lo apoyabas", subrayó el periodista argentino consciente de que la conductora ha tratado de no pronunciarse públicamente sobre el concurso que está haciendo su ex. A lo que Adamari se limitó a responder: "Ahí estamos viendo La casa de los famosos".

