¿Y ahora qué? A 4 meses de su salida de Telemundo, ¿qué sigue para Adamari López en el terreno profesional? Su teléfono no ha dejado de sonar desde que finalizara su ciclo en Telemundo. Adamari tiene diferentes propuestas sobre la mesa y no está cerrada a nada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent A principios de abril, Adamari López ponía punto final a su etapa de once años en Telemundo. "Estoy segura que la vida nos brindará nuevas oportunidades para coincidir y volver a celebrar. Les confieso que seguiré con las mismas ganas y energías para entretenerles, para trabajar y para seguir ofreciendo lo mejor de mí siempre", dijo entonces en su mensaje de despedida. Cuatro meses han transcurrido desde ese momento y muchos se preguntan cuándo regresará la carismática presentadora y actriz puertorriqueña a la televisión. La realidad es que el teléfono de Adamari no ha dejado de sonar. "Desde el minuto que salí o que la gente se enteró gracias a Dios me han llamado y he tenido acercamiento de mucha gente linda queriendo ver si puedo trabajar, cuándo puedo trabajar, qué quiero hacer y eso lo agradezco también infinitamente porque a mí me gusta mi trabajo", confesaba semanas atrás en el pódcast de la periodista Lourdes del Río. Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent La expresentadora de las mañanas de Telemundo, quien cuenta con más de 20 millones de seguidores en las redes sociales, está tomando lo sucedido como "una buena oportunidad para revaluar" qué es lo que quiere de ahora en adelante. No tiene prisa. La también influencer quiere "escoger sabiamente" la que será su nueva aventura televisiva. Conducción, actuación… Adamari no está cerrada a nada. "A lo mejor este es el momento de lo que la gente ha deseado: hacer un proyecto dramático". Propuestas no le faltan. Diferentes productores han manifestado su deseo de trabajar con ella. "Realmente es motivo de mucho entusiasmo saber que se puede contar con ella de nueva cuenta, nos abre muchas posibilidades al momento de integrar un elenco", declaraba meses atrás a People en Español el productor de TelevisaUnivision Ignacio Sada, con quien Adamari trabajó en el año 2007 en el exitoso melodrama Bajo las riendas del amor. Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent Ahora que finalizaron sus vacaciones por Europa y que pudo tomarse un tiempo para su hija y ella, la presentadora se encuentra analizando las diferentes propuestas que hay sobre la mesa y decidiendo cuál es la opción más correcta e idónea para ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora busca un proyecto que le permita estar el mayor tiempo posible con su hija, pero también en el que pueda continuar haciendo lo que le gusta puesto que quiere seguir siendo un ejemplo para su princesa. "Yo creo soy un ejemplo para Alaïa de una mamá que sale a trabajar, que ha salido todos los días de su vida a ganarse el pan y que así como yo me lo disfruto cuando ella decida escoger una carrera para ella ella va a saber que va a escoger algo que también le va a gustar y que no lo va a encontrar como 'ay, qué pesado que me voy a ir a trabajar', sino 'voy a trabajar en lo que me voy a disfrutar' para que ella sepa que así es como uno debe trabajar en lo que a uno le gusta, en lo que a uno le apasiona", compartía Adamari a Lourdes del Río. Sea cual sea el proyecto que elija, sus fans van a estar muy felices de volver a verla en la televisión. Y es que sin duda su carisma y su talento hacen mucha falta en la pequeña pantalla.

