¿Por qué Adamari Lopez no está yendo a Un nuevo día? La presentadora puertorriqueña hace más de una semana que no acude al plató del matutino del matutino de Telemundo, lo que ha generado cierta preocupación entre sus fans. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La prolongada ausencia de Adamari Lopez en el plató del matutino de Telemundo Un nuevo día ha generado cierta preocupación entre los seguidores de la carismática presentadora puertorriqueña, especialmente después de los inesperados despidos que se han vivido en el programa durante las últimas semanas con las salidas de Héctor Sandarti y Erika Csiszer, dos rostros muy queridos del show que ya no forman parte del espacio mañanero. “¿Dónde está Adamari? ¿Qué le pasa que ya no la vemos? ¡No puedo creer que también se vaya del programa!”, se puede leer entre los cientos de mensajes que han invadido las redes sociales del matutino que también presentan Rashel Díaz y ‘Chiquibaby’ desde que la también actriz dejara de acudir hace ya más de una semana a las instalaciones de Telemundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La ausencia de la que fuera villana de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Alma de hierro también ha quedado patente en las redes sociales de la propia Adamari, donde la conductora apenas se ha dejado ver en los últimos días tras disminuir considerablemente su actividad, lo que ha llamado poderosamente la atención de muchos ya que suele ser muy activa. "Toni, ¿qué pasó con Adamari? ¿Ella está bien? ¿Por qué no está yendo al programa?", preguntó este martes un seguidor de Adamari a la pareja de la presentadora en Instagram tras ver que iniciaba una nueva semana y la conductora seguía sin acudir al plató de Un nuevo día. Image zoom Adamari López IG/Un Nuevo Día Siempre activo en las redes sociales, el bailarín español no tardó en hacer frente a la pregunta, aunque su respuesta no fue todo lo clara y explicativa que muchos hubieran querido. "Ella está haciendo el programa pero desde casa", se limitó a responder Toni. Un nuevo día se transmite de lunes a viernes por Telemundo a las 7 p.m., hora del Este.

¿Por qué Adamari Lopez no está yendo a Un nuevo día?

