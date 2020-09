¿Por qué Adamari López no está apareciendo en Un nuevo día? La conductora puertorriqueña lleva dos días sin dejarse ver en el programa matutino de Telemundo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un nuevo día, el programa matutino de Telemundo, volvió a amanecer esta semana sin la presencia de Adamari López. La carismática conductora puertorriqueña nuevamente se ausentó el pasado lunes del espacio mañanero para intranquilidad de sus seguidores, quienes inmediatamente comenzaron a preguntarse en redes por qué no está saliendo en el show. Image zoom Adamari López "¿Y Ada?", "¿dónde está Adamari?", "¿qué pasó con Ada?", fueron algunos de los comentarios que invadieron las publicaciones de Instagram de Un nuevo día. La preocupación entre los seguidores de la también actriz de 49 años creció al ver que este martes la pareja de Toni Costa y mamá de Alaïa tampoco se dejaba ver en el programa. "¿Dónde esta Ada? Si la sacaron siguen metiendo la pata", opinó otra persona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien el programa no se ha pronunciado oficialmente sobre la ausencia de Adamari, todo hace indicar que no hay de qué preocuparse ya que su ausencia tiene una explicación. Stephanie Himonidis, quien es otra de las presentadoras del show, despejó este martes a través de las redes sociales la incógnita para tranquilidad de sus incondicionales fans. "Tiene el día libre", respondió la conductora mexicana a una seguidora que preguntaba por Adamari y el motivo de su ausencia en el programa matutino de Telemundo. Según pudo conocer People en Español, la presentadora no pisará el estudio de Un nuevo día hasta el jueves, día en el que retomará la conducción del show mañanero.

