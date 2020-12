Close

¿Por qué Adamari López está conduciendo Un nuevo día desde su casa? La presentadora puertorriqueña lleva varios días presentando el programa matutino de Telemundo desde su casa. ¿Qué está pasando? Esta es la explicación. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En los últimos días varios presentadores de Telemundo han estado conduciendo sus respectivos programas desde sus casas, entre ellos Adamari López. La carismática presentadora puertorriqueña se dejó ver por última vez en el estudio del show el pasado martes. Desde entonces, y ya han transcurrido tres días, la también actriz está dando los buenos días a la audiencia cada mañana desde su bello hogar, lo que ha despertado mucha preocupación e incertidumbre entre sus seguidores, quienes no han dejado de preguntarse en las redes sociales qué esta sucediendo. Image zoom Adamari López, conductora de Un nuevo día | Credit: Instagram Un nuevo día Adamari, sin embargo, no es el único rostro de la cadena que está presentando su programa desde su casa. Carlos Adyan y Ana Jurka también están conduciendo su show, En casa con Telemundo, que se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m., hora del Este, desde sus hogares, mientras Frederik Oldenburg y Nastassja Bolívar los sustituyen en el estudio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante la incertidumbre generada por estos movimientos en dos de sus principales shows, People en Español se puso en contacto con la cadena hispana para conocer los motivos detrás de tanto cambio y esta fue la declaración que nos hizo llegar Telemundo: "La salud y el bienestar de nuestro talento, equipos de producción y empleados es siempre nuestra principal prioridad. En una abundancia de preocupación, algunos conductores de los programas diurnos Un nuevo día y En casa con Telemundo estarán conduciendo sus respectivos programas desde sus hogares por el momento", reza el comunicado. Image zoom Carlos Adyan, conductor de En casa con Telemundo | Credit: Instagram Carlos Adyan La cadena no especificó cuánto tiempo estarán sin pisar el plató de televisión Adamari y compañía, pero todo hace indicar que será un periodo de al menos 14 días.

