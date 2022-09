Adamari López ¡en reality de Telemundo! La carismática conductora puertorriqueña volverá a dar el salto al prime time de la cadena hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent En los últimos años, han sido varios los rostros de Telemundo que han concluido su relación de trabajo con la cadena hispana, entre ellos María Celeste Arrarás y Rashel Díaz, quienes eran dos de las conductoras más veteranas de la compañía. Adamari López, quien se unió en 2012 a Telemundo, en cambio, no solo continúa formando parte de las filas de la cadena sino que se ha convertido en uno de sus rostros más populares. Con más de 8 millones solo en Instagram, la copresentadora del programa matutino hoy Día (Telemundo) es la conductora de Telemundo con más seguidores en las redes sociales. Una popularidad que la cadena ha sabido –y sabe– aprovechar muy bien. Adamari Adamari López | Credit: Mezcalent Por encargo de Telemundo, Adamari viajó la segunda semana de septiembre a Colombia junto a otros rostros populares de la compañía con un cometido muy particular. "Estamos las dos en una actividad de trabajo aquí en Colombia", contó en su día la mamá de Alaïa a través de un video en el que se encontraba acompañada de Giselle Blondet. Fue el conductor y periodista colombiano Carlos Ochoa el que dio más detalles sobre esta misteriosa "actividad de trabajo" que trajo a Adamari a Colombia. Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent Ochoa reveló que la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje, Amigas y rivales y Bajo las riendas del amor estará participando en la competencia culinaria de Telemundo Top Chef VIP que conduce Carmen Villalobos y que se transmite a las 7 p. m., hora del Este. ¿Como concursante? No. Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent "Me dicen que aquí en el hotel El Cielo, en Medellín, estaría también Adamari López con varias famosas divas de Telemundo, entre ellas una Miss Universo muy famosa, y que ellas vinieron como comensales para la prueba de eliminatoria de donde van a salir los cuatro participantes finales", dio a conocer días atrás en exclusiva el periodista por medio de las redes sociales. Adamari en Top Chef VIP Efectivamente. People en Español pudo confirmar que Adamari tendrá un destacado protagonismo durante el penúltimo episodio de la actual edición de Top Chef VIP en el que los semifinalistas harán todo lo posible para asegurarse uno de los tres puestos que faltan para entrar a la final. Adamari López Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora no estará sola. La acompañarán otros rostros populares de la cadena, como Giselle Blondet, Lourdes Stephen, Andrea Meza y la ganadora de La casa de los famosos 2, Ivonne Montero, a quienes los semifinalistas de la competencia tendrán que cocinarles. ¿Cuándo saldrá al aire? La participación de Adamari en Top Chef VIP se podrá ver este viernes 23 de septiembre a partir de las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo. La competencia culinaria llegará a su gran final el próximo lunes 26 de septiembre.

