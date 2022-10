Adamari López participará en el nuevo programa estelar de Telemundo Emocionada, la carismática conductora puertorriqueña dio a conocer este miércoles la noticia a través de su programa hoy Día (Telemundo). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López Desde hace una década, el lugar de Adamari López en Telemundo está en las mañanas como copresentadora de su programa matutino. Pero eso no impide que de vez en cuando la carismática conductora puertorriqueña pueda participar en otros espacios del prime time de la cadena hispana, como premiaciones musicales o programas estelares como Así se baila. La que fuera actriz de exitosas telenovelas como Amigas y rivales y Gata salvaje se dejó ver recientemente en el reality show Top Chef VIP, donde participó como comensal en una de las últimas pruebas de la competencia culinaria junto a otros rostros populares de la compañía. Pero esto no acaba aquí. Imparable, la copresentadora del show mañanero hoy Día (Telemundo) volverá a dar el salto al prime time de la cadena hispana durante las próximas semanas. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López ¿El motivo? La mamá de Alaïa participará en el nuevo programa dominical de Telemundo. Adamari López Credit: Instagram Adamari López La noticia fue anunciada este miércoles 5 de octubre a través de su programa, coincidiendo con la visita del actor y conductor mexicano Rodrigo Vidal, quien se encargó de revelar la sorpresa. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López Pero, ¿cuál será la nueva aventura de Adamari en Telemundo? Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López El presentador de ¿Qué dicen los famosos?, el nuevo show estelar de Telemundo en el que dos equipos de celebridades se enfrentan con el objetivo de ganar dinero para una organización benéfica, dio a conocer que la presentadora estará participando en el programa. "De pronto va a haber unos invitadazos como la señorita", anunció Vidal. Emocionada, la presentadora compartió que ya grabó su participación y se divirtió "muchísimo". "Yo fui, me divertí muchísimo y no les voy a contar lo que pasó, pero estuvo muy bueno el show", dijo Adamari, quien cuenta con más de 8 millones de seguidores en Instagram. "No se pueden perder ese show porque estuvo espectacular", agregó Vidal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Toni Costa también Curiosamente, el ex de Adamari, Toni Costa, también se dejará ver en el programa, pero en una entrega del espacio diferente, por lo que ambos no llegarán a compartir estudio. De hecho, el episodio en el que sale el bailarín español se emite este domingo a las 7 p. m., hora del Este, mientras que la entrega en la que participa Adamari se podrá ver próximamente.

