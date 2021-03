Close

Adamari López otorga 'récord' al nuevo programa matutino de Telemundo La carismática presentadora puertorriqueña se ha convertido en la gran protagonista de hoy Día y las cifras de su repercusión en las redes sociales no dejan lugar a dudas. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El nuevo programa matutino de Telemundo, hoy Día, inició hace poco más de dos semanas su andadura en la cadena hispana con nuevos presentadores de noticias y una clara apuesta por la información de actualidad. Pero nada de eso ha logrado eclipsar la participación de Adamari López, la carismática conductora de entretenimiento del show. La también actriz puertorriqueña se ha robado el protagonismo del nuevo programa con su esperado regreso a la actuación como heroína de La suerte de Loli, una miniserie que se transmite todos los jueves dentro del show y en la que la presentadora se sumerge en el singular universo de la actual telenovela estelar de Telemundo La suerte de Loli con un personaje creado exclusivamente para ella. La noticia de su vuelta a la actuación acaparó titulares en muchos medios de comunicación –no solo en Estados Unidos– y el primer episodio –emitido el pasado jueves– acumula cientos de miles de visualizaciones e incontables reacciones a través de las redes sociales. Pero Adamari no solo ha llevado a hoy Día a ser noticia con su participación en La suerte de Ada, la futura esposa de Toni Costa también ha acaparado miradas e infinidad de comentarios y titulares con los diferentes looks que ha estado luciendo en el programa. Image zoom Adamari López en hoy Día | Credit: Instagram hoy Día Looks de lo más juveniles y coloridos que han arrasado en las redes sociales, llevando al perfil de Instagram del show a registrar su récord de reacciones en una publicación, como sucedió este martes con la imagen del look del día que se compartió de la conductora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La instantánea del colorido y aplaudido look que lució la que fuera villana de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Bajo las riendas del amor superó en menos de 24 horas los 100 mil 'Me gusta', siendo la foto con más reacciones del programa en mucho tiempo. La imagen obtuvo además cerca de 3 mil comentarios, siendo la mayoría de ellos piropos. "Cada día más y más bella" o "Te ves espectacular", fueron algunos de los mensajes que invadieron la publicación del programa en Instagram.

