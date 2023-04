Adamari López sorprendida por su despido de Telemundo: "Ella no sabía nada" A pesar de que Telemundo asegura que el adiós de Adamari López fue de común acuerdo, una fuente cercana a la actriz señala que el despido tomó por sorpresa a la puertorriqueña. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Al igual que a sus fans, a Adamari López también le tomó por sorpresa su salida de Telemundo anunciada este jueves. Así lo confirmó una fuente cercana a la puertorriqueña, que contradice la versión ofrecida por la cadena. Según el comunicado oficial de Telemundo, las dos partes llegaron a un acuerdo sobre la salida de la puertorriqueña. "Telemundo y Adamari López decidieron mutuamente que este es el momento oportuno para ella dejar su rol como presentadora de Hoy día", afirma el texto difundido por la cadena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Adamari ha sido una parte integral de las mañanas de Telemundo por más de una década, ayudándole a los hispanos a comenzar su día con su personalidad encantadora y llena de energía", agrega. Pero, según la fuente próxima a López, la versión que ofrece el comunicado dista mucho de la realidad. "Ella no sabía nada", aseguró a People en Español. "La noticia la tomó por sorpresa". Adamari Lopez Adamari Lopez | Credit: Mezcalent Así también parece indicarlo una story que López compartió esta mañana en su Instagram, en la que anunciaba orgullosa que Hoy día pasaría a tener una duración de cuatro horas a partir de la próxima semana. "Es casi viernes, con mucha energía, y la próxima semana tendremos cuatro horas de programa". Hasta el momento, la ojiverde no ha ofrecido ninguna declaración. La fuente señaló que López está "tranquila y seguirá preparando la primera comunión de [su hija] Alaïa". La partida de López se suma a la salida de la cadena en tiempos recientes de Rodner Figueroa, Chiquibaby y Nacho Lozano. Desde hace unos meses, el programa Hoy día, del que la puertorriqueña era conductora desde hace 11 años, está inmerso en un proceso de transición que ha incluido la llegada de nuevos presentadores, como Daniel Arenas.

