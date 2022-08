Adamari López: "Yo pensaba que Toni no quedaba en el cuarto lugar" La conductora puertorriqueña reconoció en su programa hoy Día (Telemundo) que le sorprendió que su ex fuera el menos votado por el público en la final de La casa de los famosos 2. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La final de La casa de los famosos 2 (Telemundo), que se convirtió el pasado lunes en el programa más visto en el prime time de la televisión hispana, sigue dando de qué hablar. Aunque muchos parecían ver clara la victoria de Ivonne Montero, quien se terminó coronando como la gran ganadora con el 33.8% de votos del público, la posición en la que quedaron los otros finalistas sí sorprendió a muchos, incluida Adamari López. La carismática conductora puertorriqueña reconoció este martes en su programa hoy Día (Telemundo) que no se esperaba que su ex fuera a ser el menos votado por el público. El bailarín español se convirtió en el cuarto finalista tras recibir el 14.6% de votos. Adamari López Adamari López; Ivonne Montero y Toni Costa en La casa de los famosos 2 | Credit: Telemundo (x2) La que fuera actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje, Amigas y rivales y Bajo las riendas del amor creía que el papá de su hija iba a llegar un poquito más lejos en la final, tal y como prueba la sorpresiva reacción que tuvo en su momento al escuchar que se convertía en el cuarto finalista. "Yo sí [me sorprendí]", aseveró Adamari ante sus compañeros del show. "Yo pensaba que Toni no salía de primero, no quedaba en el cuarto lugar", se sinceró. Quien no se sorprendió con el resultado de los votos fue su compañero Quique Usales. "Yo me lo esperaba. La gente apostó por el corazón. Estuvo muy peleado hasta el final entre Zerboni, que era más estrategia, y la parte de Ivonne, que era más corazón", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Programa especial En celebración al éxito de la segunda temporada, Telemundo transmitirá este domingo a las 7 p. m., hora del Este, un programa especial de La casa de los famosos, El reencuentro, en el que la ganadora, los finalistas y demás concursantes revivirán los momentos más emocionantes e inolvidables del reality show junto a los conductores, Héctor Sandarti y Jimena Gállego. El programa se transmitirá a las 7 p. m., hora del Este.

