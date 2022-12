Adamari López no es el único rostro de Hoy Día que continúa en la nueva etapa del programa Otro rostro del show matutino de Telemundo seguirá acompañando al público en la nueva etapa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nacho Lozano, Adamari López, 'Chiquibaby' y Nicole Suárez, rostros de la anterior etapa de Hoy Día (Telemundo) Nacho Lozano, Adamari López, 'Chiquibaby' y Nicole Suárez, rostros de la anterior etapa de Hoy Día (Telemundo) | Credit: Instagram Nicole Suárez Con el compromiso de siempre de servir al público "con el contenido que anhelan, ahora con un formato más entretenido y dinámico, sin dejar atrás los titulares noticiosos del día", Hoy Día inicia una nueva etapa este lunes 5 de diciembre en la que Adamari López repite como conductora. Sin 'Chiquibaby', Quique Usales y compañía, el programa matutino de Telemundo le dará la bienvenida a nuevos presentadores "que ofrecerán un formato fresco y entretenido para arrancar el día", incluyendo a Penélope Menchaca, Andrea Meza y la influencer 'Chiky Bombom'. "Nos complace contar con este gran conjunto de personalidades que inyectarán una dosis de energía y vigor a las mañanas de nuestros televidentes de costa a costa", comentó días atrás Ronald Day, Presidente de Entretenimiento y Contenido de Telemundo. Hoy Día 'Chiky Bombom', Andrea Meza, Adamari López y Penélope Menchaca, conductoras de Hoy Día (Telemundo) | Credit: Instagram Hoy Día Pero la carismática conductora puertorriqueña, quien solo en Instagram supera los 8 millones de seguidores, no es el único rostro de la anterior etapa del show que seguirá formando parte de las mañanas de Telemundo. Adamari López Adamari López, conductora de Hoy Día (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO Aunque la cadena hispana no informó de ello en el comunicado que envió el miércoles, otro conocido rostro de Hoy Día también se dejará ver en la nueva etapa del programa. Hoy Día Nacho Lozano, Adamari López, 'Chiquibaby' y Nicole Suárez, rostros de la anterior etapa de Hoy Día (Telemundo) | Credit: Instagram Nicole Suárez Se trata de la periodista Nicole Suárez, quien presenta desde hace varios años las noticias del espacio matutino de Telemundo. Nicole Nicole Suárez y Adamari López seguirán juntas en la nueva etapa de Hoy Día (Telemundo) | Credit: Instagram Nicole Suárez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Seguiré acompañándolos todas las mañanas con las noticias!", anunció este jueves Nicole a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con algo más de 75 mil seguidores. "Los esperamos en Hoy Día", agregó la periodista. La nueva etapa de Hoy Día inicia el lunes 5 de diciembre a las 7 a. m., hora del Este.

