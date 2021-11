Adamari López 'se rompe' al ver reflejada su situación con Toni Costa en una de las parejas de Así se baila La carismática jueza del programa de Telemundo no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas este domingo al recordar su fallida historia de amor con el bailarín español. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López | Credit: TELEMUNDO Las emociones estuvieron este domingo más que nunca a flor de piel en la competencia de baile de Telemundo Así se baila que conduce Jacky Bracamontes. Las seis parejas de famosos que continúan participando en el programa dominical de la cadena hispana –Lorenzo Méndez y Jessica Díaz, Gregorio Pernía y Luna Pernía, Samadhi Zendejas y Adriano Zendejas, Polo Monárrez y Valeria Sandoval y Adrián Di Monte y Sandra Itzel– desnudaron anoche su corazón en la pista de baile a través de canciones que tienen una fuerte carga emotiva en sus vidas. Este fue el caso de la pareja conformada por los exesposos Adrián y Sandra, quienes bailaron al ritmo de 'Saturno', el popular tema musical del cantante español Pablo Alborán cuya letra representa lo que están viviendo actualmente tras finalizar su historia de amor. "'Saturno' era una de mis canciones favoritas y yo decía como de ojalá que nunca me toque experimentar la letra de esa canción y es una canción que es un reto para mí bailarla porque cada vez que la escucho se me hace un nudo en la garganta. A mí me hubiera encantado que Adrián fuera el padre de mis hijos y hay una parte en la canción que dice 'en Saturno viven los hijos que nunca tuvimos'", comentó visiblemente emocionada la joven actriz mexicana. "Nosotros teníamos ya hasta un nombre para ponerle a una niña si tuviéramos una hija y entonces como que no es tan padre escuchar esa canción porque te trae muchos recuerdos y muchas cosas, pero siento que bailarla es como un reto para nosotros, el poder enfrentarse, mirar a la cara a ese miedo de perder algo muy valioso", agregó por su parte Di Monte. El número de baile tan especial que protagonizaron los actores emocionó por completo a los tres jueces del programa, especialmente a Adamari López, quien no pudo evitar empatizar con ellos tras su reciente separación del bailarín y coreógrafo de origen español Toni Costa. "Es increíble el amor y la confianza que yo creo que se tienen ustedes dos y cómo eso se transforma en una pareja que ya no es pareja pero que sigue siendo perfecta. Creo que también puedo ver reflejada mi situación en la de ustedes y me conmueve mucho lo que están viviendo", expresó visiblemente emocionada la carismática conductora puertorriqueña. "Creo que cuando una persona habla con honestidad es mucho más valiente y se agradece mucho, aunque no sea lo que queremos escuchar. Y Adrián se muestra como un gran hombre que tiene el valor y los pantalones de poder hablar con el corazón. Esa calidad de hombre se agradece muchísimo, aunque para nosotras las mujeres a veces sea muy duro y muy fuerte de entender", prosiguió la copresentadora del programa matutino hoy Día (Telemundo). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La que fuera actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Amigas y rivales agradeció entre lágrimas a Adrián por "hablar con la verdad" tras reconocer este que necesitó "mucho coraje" y "valentía" para tomar la decisión de separarse de Sandra por "ese miedo horrible de que si en un tiempo yo me siento ya listo para hacer algo así a lo mejor ya no esté disponible". "Así deberían ser también todos los hombres: hablar con la verdad, hablar con respeto. Uno como mujer lo puede entender, pero esto que él está haciendo es mucho más valiente de lo que hacen la mayoría de los hombres, entonces Adrián para ti también un agradecimiento y eso que estás haciendo es muy valioso, así que tranquilo las cosas de Dios son perfectas, el tiempo de Dios es perfecto", expresó con el rostro envuelto en lágrimas la jueza del programa.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari López 'se rompe' al ver reflejada su situación con Toni Costa en una de las parejas de Así se baila

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.