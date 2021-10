Adamari López no ha dejado indiferente a nadie con su papel de jueza dentro de Así se baila, la competencia de baile que Telemundo transmite cada domingo a las 8 p.m., hora del Este, en competencia directa con Nuestra Belleza Latina (Univision). La carismática conductora y actriz puertorriqueña está disfrutando mucho de esta nueva aventura profesional en el prime time dominical de la cadena hispana en la que se desenvuelve como pez en el agua dado el importante vínculo que ha tenido con el baile a lo largo de su vida –Adamari se alzó en el año 2011 con la victoria de la segunda temporada de ¡Mira quién baila! y su ex es bailarín.

La participación de la que fuera villana de exitosas telenovelas como Gata salvaje no ha estado, sin embargo, exenta de polémica. Algunos televidentes consideran que está siendo muy estricta con sus valoraciones, especialmente con algunas parejas. Una controversia que se avivó el domingo pasado cuando la esposa de David Chocarro, Carolina Laursen, dijo durante la sexta gala que recibe "palos" de Adamari en todos sus números de baile.

"Igual Ada me da palos a mí en todas, no importa el orden que estemos", expresó.

Carolina Laursen Carolina Laursen, concursante de Así se baila | Credit: Instagram Carolina Laursen

¿Pero realmente ha sido Adamari tan exigente y dura con la esposa del actor argentino durante todas las galas como comentó la también actriz argentina?

¡Repasamos las valoraciones que ha hecho Adamari sobre ella semana a semana!

Gala 1

Me eriza verlos, fluyeron en esa pista de baile que la utilizaron completa, se miraban, hubo fuerza, hubo complicidad, hubo entrega… Me encantaron en muchas ocasiones brazos y piernas de ambos y en ocasiones me faltaron brazos y piernas de ambos, pero amé verlos en la pista de baile y quiero seguirlos viendo y quiero ver cómo se siguen complementando y cómo siguen transmitiendo en esa pista de baile porque este es un baile que es cómodo para ustedes porque ya lo han hecho. Quiero ver en otros géneros, pero ahora mismo esto me erizó la piel.

Gala 2

Me los disfruté mucho. David, no te conocía ese lado. Como actor te hemos visto en muchas facetas y hemos visto cómo puedes ir siendo camaleónico y cambiando en personaje y hemos visto lo mismo en la pista de baile el día de hoy. Hemos visto fuerza, hemos visto entrega, hemos visto conexión. Eres una mujer alta, guapa, con porte, no te me achiques para que sigas luciendo en la pista de baile sin que te me encorves, cerrando un poquito más las piernas, pero me pareció bellísimo el baile, los disfruté mucho, así que muchas felicidades.

Gala 3

Caro, vi superación; David, esta semana una fuerza que pienso que antes no habían mostrado tanto porque tenían miedo. Ahora hay como una seguridad de que pueden lograr lo que quieran. Vi líneas lindas, vi mucha soltura dentro de la pista de baile. Me encantó tu movimiento de hombritos en el principio y todo Davi, sexy, un hombre que daban ganas de ir a bailar y agarrarlo y… Perdón Caro. David creo que van superándose cada semana. Caro, sigan disfrutándolo y sigan llenado esa pista de baile con esa energía tan bonita que tienen de amor y de complicidad entre pareja.

Gala 4

Yo les celebro la superación semana tras semana, el que ambos sepan escuchar lo que les decimos y lo corrijan y lo veamos en la pista de baile a la semana siguiente. Caro te has superado muchísimo, has sabido corregir líneas. Yo te seguiría pidiendo más fuerza en los brazos, pero lo estás haciendo increíble. Chocarro, también te pondría hombritos un poco más para atrás a la hora de bailar, pero ustedes transmiten tanta emoción a la hora de verlos, la energía que tienen, cómo cuentan la historia, cómo enamoran con cada uno de los pasos. No dejen de bailar, no dejen de sorprendernos todas las semanas y de superarse. Los queremos mucho y nos encanta lo que están haciendo.

Gala 5

¡Qué emoción verlos esta noche, verlos cómo están tan compenetrados como pareja y cómo han transmitido eso en esta coreografía que hicieron! Sincronizados, yo diría perfectamente: en los brazos, en los pies, en la fuerza, en lo que transmiten… Era un disfrute total verlos a ustedes, cómo te vuelves más sexy Caro al recorrer la pista con esos pasos de hip hop que me imagino que tus hijas estarán locas por aprenderse esta coreografía y querrán bailarla con papá. La verdad es que mis felicitaciones para ustedes porque cada vez nos demuestran un progreso mayor con la fuerza con la que vienen a la pista de baile y nos hacen que la piel se nos ponga así.

Gala 6

Yo disfruto verlos mucho bailar dentro de la competencia y creo que se lucen cada semana, pero recuerden que estamos en una etapa crucial y hoy estamos compitiendo por esos 20 mil dólares, así que cada vez queremos ver más de cada uno de los participantes y yo esta noche voy a ser bastante exigente. Los vi bien, los vi que se disfrutaron el baile. Caro, me siguen faltando a veces brazos tuyos, me haces brazos cortitos, quiero brazos fuertes y largos en esas movidas que tenían hacia los lados. Están bien, pero me puedes dar más. Igual que con los pies […]. Chocarro, te veo cuando te mueves de espaldita, por no decir la palabra, y te salió superlindo, sigue moviéndote más así, esa parte va muy bien. Pero quiero todavía más de ustedes porque sé que lo pueden dar.