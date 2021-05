La nueva aventura profesional de Adamari López en las mañanas de Telemundo La carismática presentadora puertorriqueña inicia una serie nueva muy especial dentro del programa mañanero de la cadena hispana. ¡Te contamos de qué se trata! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir 2021 está siendo un gran año para Adamari López a nivel profesional. Además de continuar desempeñando su labor como conductora del programa matutino de Telemundo hoy Día, la reconocida presentadora puertorriqueña tuvo la oportunidad de regresar al mundo de la actuación convertida en la protagonista de La suerte de Ada, una miniserie ambientada en el universo de la telenovela La suerte de Loli que tuvo gran éxito entre el público. Pero las sorpresas con Adamari no cesan. Y nunca mejor dicho. La presentadora, quien ha experimentado durante los últimos meses una notable pérdida de peso, comienza una nueva aventura profesional en las mañanas de Telemundo con el estreno de una serie nueva muy especial, 'Ada Madrina', que la llevará a celebrar sus 50 años junto a todos aquellos que la han apoyado a lo largo de su exitosa carrera como actriz y conductora. Coincidiendo con este aniversario tan especial, la conductora se convertirá en la madrina de 50 madres ejemplares de la comunidad hispana a las que celebrará y destacará su labor. El programa inicia así un nuevo segmento con Adamari como protagonista con el que busca seguir cautivando a la audiencia y ser una opción competitiva frente a Despierta América (Univision). Los televidentes pueden escribir al programa para nominar a las madres que ellos creen que merecen reconocimiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta no es, sin embargo, la única sorpresa que tiene preparada el show para el público. El próximo miércoles 5 de mayo el programa se llenará de color y diversión con el esperado anuncio de la revelación del sexo del bebé que espera Stephanie Himonidis que despejará la incógnita más esperada: ¿la conductora será la Chiqui-mom de un niño o una niña? El show contará con una transmisión desde un lugar muy especial con decoraciones temáticas, juegos, una encuesta para los fans, y varios artistas e invitados especiales. ¿Te lo vas a perder? Hoy Día se transmite desde las 7 a.m., hora del Este, por Telemundo.

