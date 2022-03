El incómodo momento que se vivió en La mesa caliente en plena entrevista a Adamari López tras pregunta sobre su ex La carismática conductora puertorriqueña estuvo este jueves como invitada en el recién estrenado programa de entretenimiento de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López en La mesa caliente | Credit: Instagram La mesa caliente Adamari López estuvo este jueves como invitada en La mesa caliente, el recién estrenado programa de entretenimiento de Telemundo que tiene como anfitrionas a Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe. Como era de esperarse, las conductoras no tardaron en poner sobre la mesa el tema de su separación del bailarín español Toni Costa. El momento más incómodo de la entrevista llegó cuando Myrka le preguntó acerca de cómo se había sentido al ver que su ex había empezado una relación tan pronto con otra persona. "Ada quería preguntarte, hablando de que obvio los dos son personas públicas, entonces las personas van comentando en la tele, o sea la niña va a ver algo, yo quería preguntarte específicamente sobre ahora la nueva pareja que tiene él. Y yo te quería preguntar algo, aunque uno no quiera estar con un hombre, porque me ha sucedido a mí, si ese hombre enseguida empieza con otra persona me da como algo que me molesta, cómo te sentiste tú", le preguntó la periodista, quien está a punto de superar los 2 millones de seguidores en Instagram. Adamari López Credit: Instagram Mesa caliente A la carismática conductora de origen puertorriqueño no pareció agradarle demasiado la pregunta ya que, según comentó, su hija estaba viendo el programa y "nadie sabe". "Nuestra hija debe estar viendo el programa y es todo lo que tengo que decir al respecto porque nadie sabe, nada más", se limitó a responder la copresentadora de hoy día (Telemundo). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al percatarse de su metida de pata, las conductoras del show no tardaron en arreglar la situación. "Alaïa te mandamos un beso, mira mamá que bella está, está hablando de esas cosas buenas que pasan entre ustedes […]", dijo Bastos algo nerviosa y tratando de cambiar de tema.

