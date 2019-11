Esto es lo que pasa tras bastidores en Un nuevo día: ¿quién es el conductor más distraído, estricto y positivo? ¡Nos enteramos de todo! By Carole Joseph ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram Un Nuevo día El bromista, el distraído, la perfeccionista, el motivador. En la casa de Un nuevo día conviven todas las personalidades. ¿Quién es quién? Adamari López y el productor del programa Ángel Román nos contaron todo sobre los integrantes del programa matutino. Empezar galería La perfeccionista y puntual Image zoom Instagram Un Nuevo día "Rashel Díaz es una excelente compañera, es la más puntual, la más perfeccionista, es la más", dice Adamari López de la cubana, a la que admira y con la que se pelea por el amor de su productor Ángel Román. "Ella estudia todo lo que le toca, revisa la información que va a decir. Le gusta trabajar en equipo. Es considerada con los productores. Es superllevadera". 1 de 12 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Lo dice todo Image zoom Instagram/Un nuevo día "Rashel es la más sincera, si no le gusta algo te lo va a dacir en al cara", cuenta Ángel Román. "Llevo trabajando con ella desde el 2008. De mirarla, sé [todo]". 2 de 12 Applications Ver Todo El bromista Image zoom Instagram Un Nuevo día "Chef James [es] terrible, es muy bromista. Es muy despistado", cuenta López (junto al venezolano). "En términos de cocina, él no tienen nada escrito, él se sabe sus recetas, lo que va a cocinar lo sabe y sabe bien la preparación de sus platos". 3 de 12 Applications Ver Todo Advertisement Hey chef Image zoom FOTO: SUMINISTRADA "Es distraído, está en el teléfono o luego lo veo platicando con los camarógrafos", destaca Román. "Pero no hay ningún guion para él, sabe lo suyo". 4 de 12 Applications Ver Todo No hay guion Image zoom Instagram Un Nuevo día "Nosotros no tenemos guion. Si viene un invitado de moda o nutrición [por ejemplo], tenemos una guía, pero uno puede añadir cosas", cuenta López. "Rashel es la que más años lleva y los nuevos integrantes son Héctor Sandarti y Chiquibaby y han sido una excelente adición al show. Chiqui es puntual, brillante, organizada. Sandarti es súper gracioso, es muy puntual, buena persona". 5 de 12 Applications Ver Todo El alegre Image zoom Instagram Un Nuevo día "Nunca vas a ver a [Héctor] Sandarti de mal humor", dice Román. "Te dice que siempre puede haber algo peor. Eso nos ayudó mucho porque a veces nos ponemos histéricos y él no se toma nada personal". 6 de 12 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Extremo Image zoom Mezcalent "Un día Héctor estaba malo de la espalda y él trataba de dar su sonrisa [y] su buen humor. No se queja", revela López. 7 de 12 Applications Ver Todo Pura buena vibra Image zoom Instagram Un Nuevo día "Chiquibaby no coge lucha con nada", observa Ada. "No las ves de mal humor, hay cosas que le pueden incomodar, pero jamás se enoja". 8 de 12 Applications Ver Todo Una familia Image zoom Instagram Un Nuevo día "Somos un equipo feliz, nos llevamos muy bien", revela Román. "Levantarse a las tres de la mañana todos los días no es fácil y trabajar muchas horas [tampoco]. Pero somos un equipo que, gracias a Dios, estamos contentos tranquilos y la gente lo recibe de la misma manera". 9 de 12 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement El galán deportista Image zoom Frederik Oldenburg Instagram "No dejemos afuera a Frederik Oldenburg, que es una eminencia en los deportes [y] es un bombonazo", reclama López. "Tiene los abdominales más enviadiables". 10 de 12 Applications Ver Todo Comunicados Image zoom People en Español "Tenemos un grupo de WhatsApp", cuenta López junto a Román en Nueva York. "Todo el tiempo estamos comunicados". 11 de 12 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Esto es lo que pasa tras bastidores en Un nuevo día: ¿quién es el conductor más distraído, estricto y positivo? ¡Nos enteramos de todo!

