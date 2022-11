Adamari López estrena programa en Telemundo ¡con nuevos compañeros! Sin hoy Día al aire, la carismática conductora puertorriqueña lleva ahora las riendas de la conducción de este nuevo show de la cadena hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López | Credit: TELEMUNDO Como la sede en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, Telemundo ha modificado por completo su programación para llevar a cabo una cobertura integral del torneo, que incluye, además de retransmisiones de partidos, diferentes programas especiales que han sido creados exclusivamente para la ocasión. Esto ha provocado que salgan del aire shows emblemáticos de la cadena, como hoy Día y En casa con Telemundo, que regresarán una vez que finalice el Mundial. Telemundo ha decidido aprovechar este parón obligatorio para renovar por completo su programa matutino, lo que desembocó semanas atrás en el despido de varios de sus conductores, entre ellos el de Stephanie Himonidis, mejor conocida como 'Chiquibaby'. "Es una reestructuración de la mañana. No es por la economía, es simplemente la gente que va a tomar la batuta de la mañana toma la decisión que no somos parte del show y básicamente reestructuran y tienen que despedir", explicaba la conductora mexicana días después de su salida de la cadena a través de su programa de radio 'El show de Chiquibaby'. Pero, ¿qué sucede con Adamari que no fue despedida? Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent Si bien hoy Día no está al aire actualmente, la carismática conductora puertorriqueña, quien solo en Instagram supera los 8 millones de seguidores, sigue trabajando para la cadena. ¿Qué está haciendo ahora Adamari? Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent La que fuera actriz de exitosas telenovelas como Amigas y rivales y Gata salvaje continúa formando parte de las mañanas de la cadena, ahora como una de las conductoras de ¡Viva el mundial!, show que creó Telemundo exclusivamente para la temporada futbolera y que inició hoy martes. ¿Quiénes son sus nuevos compañeros? Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent En este espacio en el que, además de repasarse los mejores momentos de la Copa Mundial Qatar 2022, hay mucho contenido de entretenimiento, Adamari tiene como compañeros a Carlos Adyan, Chiky Bombom y Freddy Lomelí, quienes forman parte del talento de En casa con Telemundo. Carlos Adyan Carlos Adyan, conductor de ¡Viva el mundial! (Telemundo) | Credit: Mezcalent Chiky Bombom Chiky Bombom, conductora de ¡Viva el mundial! (Telemundo) | Credit: Instagram Chiky Bombom Freddy Freddy Lomelí, conductor de ¡Viva el mundial! (Telemundo) | Credit: Mezcalent Adamari Adamari López, Chiky Bombom y Carlos Adyan, conductores de ¡Viva el mundial! (Telemundo) | Credit: Instagram Chiky Bombom Kimberly Flores, concursante de la primera edición de La casa de los famosos (Telemundo), estuvo este martes como invitada. Adamari Carlos Adyan, Adamari López, Kimberly Flores y Freddy Lomelí en ¡Viva el Mundial! (Telemundo) | Credit: Instagram Freddy Lomelí SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hoy comienza una nueva etapa del Mundial desde tempranito 7am ¡Viva el mundial! por Telemundo. Tenemos mucha música, mucha diversión, por supuesto noticia del deporte más famoso y bonito del mundo, el futbol, todo esto y más así que sintonicen ya", compartió esta mañana Freddy desde sus historias de Instagram, donde supera los 27 mil seguidores. El programa se transmite de 7 a 9 a. m., hora del Este. El show estará al aire hasta que finalice el Mundial.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari López estrena programa en Telemundo ¡con nuevos compañeros!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.