Adamari López deja de tener su lugar 'destacado' en Hoy Día El ciclo de la carismática conductora puertorriqueña en Hoy Día ya se cerró. Y para muestra basta con ver lo que ha ocurrido en el perfil de Instagram del programa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López, exconductora de Hoy Día | Credit: Instagram Bendito Closet Ya ha transcurrido una semana desde que Adamari López se dejara ver por última vez en el plató de Hoy Día, pero los televidentes del programa matutino de Telemundo siguen extrañándola como el primer día. Así lo prueban los cientos de comentarios que no han dejado de publicarse en las redes sociales y que son un reflejo del amor y el cariño que se ganó la carismática conductora puertorriqueña durante los más de 10 años que estuvo al frente de las mañanas de Telemundo. Este jueves, aún eran muchos los televidentes que pedían insistentemente la vuelta al programa de la también actriz en los comentarios de las publicaciones de Instagram del show mañanero. Adamari Adamari López | Credit: Instagram Bendito Closet Pero, desafortunadamente para muchos, el ciclo de Adamari en Hoy Día ya se cerró. Y para muestra basta con ver lo que ha ocurrido en el perfil de Instagram del programa. Adamari López Credit: Instagram Bendito Closet Una prueba más de que Adamari ya es parte del pasado de Hoy Día. Penélope Menchaca Penélope Menchaca y Daniel Arenas, conductores de Hoy Día | Credit: Instagram Hoy Día Al igual que el resto de sus ya excompañeros, la conductora tenía un espacio propio en los Destacados de la cuenta de Instagram del programa en el que se podían encontrar diferentes historias que se habían publicado sobre ella a lo largo de los últimos meses. Hoy Día Credit: Instagram Tras su salida, el programa no ha tardado en eliminar ese espacio. Hoy el nombre de Adamari ya no aparece en los Destacados del perfil de Instagram de Hoy Día. Hoy Día Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un detalle que no ha pasado desapercibido en las redes sociales pero que tiene mucho sentido debido a que la presentadora ya no forma parte del equipo de conductores del programa. Hoy Día se transmite a las 7 a. m., hora del Este, por Telemundo.

